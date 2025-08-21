México

Cuál es el secreto de Aldo de Nigris para lucir tan musculoso en ‘La Casa de los Famosos México’

El físico del integrante del ‘Cuarto Noche’ se logra siguiendo estos dos principios clave

Por Ignacio Izquierdo

El físico de Aldo de Nigris se logra siguiendo dos principios fundamentales (Foto: Ig/aldotdenigris)

El atractivo físico de Aldo de Nigris ha causado gran entusiasmo entre sus fans desde que entró a La Casa de los Famosos México. Al habitante le hacen memes, le escriben piropos y hasta le declaran su amor en las redes sociales. Algunos fanáticos se preguntan, ¿cómo Aldo ha sido capaz de desarrollar tanta masa muscular?

Este aspecto, sumado a su evolución dentro del reality, ha impulsado su popularidad en redes sociales, donde existe una ya fuerte base de fans que respalda su permanencia y lo posiciona como uno de los favoritos, siguiendo los pasos de su tío Poncho en la primera temporada.

La trayectoria de Aldo de Nigris dentro del programa ha estado marcada por una transformación en la percepción del público. Inicialmente, su ingreso estuvo respaldado por el apoyo de quienes seguían a Poncho de Nigris, pero poco a poco se ha ganado a su propia audiencia. Tanto que es considerado uno de los favoritos para llegar a la gran final de La Casa de los Famosos México.

La razón por la que Aldo de Nigris sí tiene resultados en el gimnasio

Los secretos de Aldo de Nigris para lucir tan atractivo (Foto: Ig/aldotdenigris)

Decir que Aldo de Nigris lleva varios años entrenando en el gimnasio y que esa es la razón de su impresionante físico es decir una obviedad. Para alcanzar los niveles de masa muscular que tiene el influencer hace falta más que sólo pasar tiempo cargando pesas.

La clave de su desarrollo muscular tiene relación directa con dos principios fundamentales: el entrenamiento de alta intensidad y una alimentación orientada hacia el aumento de masa muscular.

Uno de los factores determinantes para lograr ganancias musculares es “llegar al fallo” durante los ejercicios. Esto implica realizar repeticiones hasta que el músculo no puede completar una más, lo que estimula las fibras y favorece la hipertrofia. Para conseguirlo, es necesario trabajar con pesos pesados, es decir, utilizar cargas suficientemente elevadas que representen un verdadero reto.

El entrenamiento debe plantearse más allá de rutinas ligeras o repeticiones de bajo esfuerzo; la exigencia constante, la variedad en los ejercicios y el control de los descansos forman parte del protocolo que permite observar cambios notorios en la composición corporal. Entrenar en el gimnasio sin llegar al fallo ni cargar pesado no sirve de mucho.

La alimentación complementa el esfuerzo realizado en el gimnasio. Una ingesta adecuada de proteína resulta indispensable para el crecimiento y la reparación muscular. Alimentos como carnes magras, pescado, huevos y productos lácteos, junto con otras fuentes como legumbres, aportan los aminoácidos esenciales para la recuperación y el desarrollo de nuevos tejidos. Por supuesto, también está el descanso: hay que dormir bien.

