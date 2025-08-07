Esto es lo que estaría ganando Aldo de Nigris semanalmente en La Casa de Los Famosos 3

Este sería el sueldo de Aldo de Nigris (Foto: Ig/aldotdenigris)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya arrancó y aunque todavía las aguas están muy calmadas, es seguro que pronto comenzarán las confrontaciones y los favoritos para llegar a la gran final empezarán a ser más evidentes.

Uno de los concursantes que se perfila para avanzar bastante en la competencia es Aldo de Nigris, influencer que no sólo entró al reality show por su alto impacto en las redes sociales, sino por ser sobrino de una de las celebridades que más éxito generó en la primera temporada: Poncho de Nigris.

Aldo, o Aldito, como le dicen sus fans, ya se está ganando el corazón de los televidentes gracias a su carisma y sencillez. Ya cuenta con una sólida base de seguidores en internet que se han encargado no sólo de llevar su nombre a las tendencias, sino de crear material audiovisual con fragmentos de su participación en La Casa de los Famosos México.

¿Y cuánto gana Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris gana popularidad en LCDLFM (IG: @lacasadelosfamososmx)

Como es bien sabido, semana a semana, los habitantes del reality show reciben un sueldo, de ahí que luchen por mantenerse dentro de La Casa y no salir eliminados, así como evitar las nominaciones.

Por supuesto, el sueldo depende mucho del nivel de fama de las celebridades, o de la negociación que hicieron con la producción antes de aceptar participar en el programa. Por ejemplo, se dice que Ninel Conde fue quien consiguió uno de los mejores sueldos de la temporada.

Quien parece no estar recibiendo demasiado dinero es Aldo de Nigris. Según Fox Sports, el sobrino del integrante del Team Infierno podría recibir un sueldo semanal bastante modesto en comparación a sus compañeros de reality: entre 70 y 80 mil pesos. Aunque es un salario relativamente bajo, sigue siendo mucho dinero, incluso más que el que supuestamente recibe Priscila Valverde: 50 mil pesos a la semana.

Igual que Wendy Guevara en su momento, Aldo de Nigris es uno de los que recibe menos dinero en La Casa de los Famosos México. Crédito: IG/aldotdenigris Cuartoscuro

De esta forma, Aldo de Nigris sería uno de los habitantes con peor sueldo. Claro que poco importaría la cantidad semanal en caso de que el influencer resultara el triunfador, pues se llevaría a Monterrey los 4 millones de pesos mexicanos.

Cabe mencionar que, aunque hay habitantes con mucha fama, ésta no se refleja en sus oportunidades para ganar en la competencia. Recordemos que Wendy Guevara, en su temporada, era una de las menos conocidas, y por tanto, con menor sueldo semanal, pero su desempeño dentro de La Casa le permitió llevarse el premio mayor.