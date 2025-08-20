México

Poncho de Nigris se burla de Ninel Conde tras acusarlo de presunto juego sucio en su contra: “Silicon asesino” | Video

El influencer considera que las acusaciones del ‘Bombón Asesino’ son parte de un complot en contra de su sobrino Aldo en ‘La Casa de los Famosos México’

Por Adriana Castillo

(Vix)
(Vix)

Poncho de Nigris desató controversia en redes sociales tras publicar un contundente video sobre Ninel Conde.

Esto después de que el ‘Bombón Asesino’ lo acusó de alimentar una campaña de desprestigio en su contra cuando estaba en ‘La Casa de los Famosos México’ a través de carritos, los cuales acuden a las instalaciones del reality show y reproducen mensajes con la esperanza de que sean escuchados por los habitantes.

“Silicón, silicón asesino, Ninel Conde, silicón. No pude dejar de pensar en lo del carrito y tuve una pesadilla”, dijo

La cantante señaló al tío de Aldo de Nigris de alimentar una supuesta campaña en 'La Casa de los Famosos México' IG: programa hoy

La respuesta de Poncho de Nigris se viralizó en redes sociales; mientras algunos usuarios lo apoyaron sobre el caso, otros aplaudieron su sentido del humor.

  • “De Ninel conde no vas ha estar hablando mal sin nosotros“.
  • "Felicidades Marcela... Hiciste que Poncho sueñe con calamardo guapo“.
  • “Sabía que lo harías ...pero no tan pronto“.
  • "Te felicito Ninel, ya te echaste al Poncho encima y ahora te aguantas“.

¿Es un complot? Poncho de Nigris reacciona a acusaciones de Ninel Conde en su contra

El ‘Bombón Asesino’ asistió como invitada especial al programa ‘Cuéntamelo Ya’ tras convertirse en la tercera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’ y habló sobre los mensajes que se enviaron en su contra a través de carritos.

“La perspectiva aquí afuera es muy diferente a lo que se vive adentro en muchas ocasiones y son cosas que no dependen de uno cómo se manejen, dónde se lleven, qué se alcance a ver o escuchar. Juegan mucho con tu mente porque a mí me llegó el rumor, información no confirmada, pero parece que un ex integrante de otra casa mandó un carrito, mandó a decir que se alejaran de mí”, declaró.

Representante de Ninel Conde habría
Representante de Ninel Conde habría negociado su salida de La Casa de los Famosos México: “Contención de daños” (Fotos: ViX)

Conde comentó que, según la información que le llegó, Poncho de Nigris estuvo detrás de los mensajes.

Posteriormente, el influencer utilizó sus redes sociales para responder a las imputaciones de Ninel Conde; negó cualquier vínculo con el hecho y sugirió que estas acusaciones formarían parte de una estrategia en contra de su sobrino, Aldo de Nigris, participante actual del programa.

“Qué raro que sacaran lo de Ninel del carrito en cuéntamelo ya, se me hace que quieren jugarle chueco a Aldo no sé si la producción del programa o la agencia de Ninel. pero no se dejen, vean el juego de Aldo adentro. Aguas que así pegan por afuera duro ! Pilas. Al pendiente”, escribió.

Aldo de Nigris es uno
Aldo de Nigris es uno de los finalistas para ser el líder de la semana. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

Y reiteró que desde su perspectiva: “Lo de Ninel es armado, que se rumora que se dice que se platica que los carritos que un tal De Nigris... En serio que creen que inventando eso la gente les va a comprar su historia para bajarle puntos a Aldito... Mucha gente me está agradeciendo, pero yo no fui. No mamar”.

Finalmente, advirtió a la audiencia sobre el uso de estrategias ajenas al programa: “Tengan cuidado con el juego sucio. Que no les quieran montar otra historia. La verdad es lo que se ve”.

Ninel CondePoncho de NigrisAldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoVixmexico-entretenimiento

