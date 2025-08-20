México

Acusan a Mar Contreras de darle sopa del piso a Priscila Valverde en ‘La Casa de los Famosos México’ |Video

La modelo advirtió que nominará a la actriz por lo sucedido

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Mar Contreras desató controversia en redes sociales tras servir la comida que preparó para ella y sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos México’.

Y es que entre cuchara y cuchara, la actriz tiró un poco de fetuccini al piso; aunque era muy poco, no lo tiró, prefirió recogerlo, servirlo en un plato y dárselo de comer a Priscila Valverde.

El momento se viralizó y, mientras algunos internautas se posicionaron a favor de no desperdiciar la comida, otros criticaron a la actriz por darle ese espagueti a la modelo sin advertirle nada sobre lo sucedido.

La modelo amenazó con nominar a la actriz por lo sucedido YT: La Casa de los Famosos México
  • “Específicamente lo aparto para dárselo a Priscila“.
  • “Cómo la justifican TODOS, público, habitantes y conductores, lo hizo con TODA LA INTENCIÓN”.
  • “Los fans de Noche andan con que...si no lo veo no pasó”.
  • “Claro que fue con intención. Por qué no se la comió ella”.

‘La Casa de los Famosos México’ expone a Mar Contreras

La producción del reality show recopiló los mejores momentos de la semana y los transmitió en vivo en la ‘Noche de Cine’. Entre estos destacó el incidente de Mar Contreras, quien no pudo parar de reír por lo sucedido en la cocina, mientras que Priscila Valverde quedó anonadada.

“Nada se tira, cabron*s. Le prometo que no fue consciente”, dijo entre risas.

(VIX)
(VIX)

“Eso no se hace, se lo hubiera comido ella. Lo bueno es que mañana son las nominaciones, no tenía motivos, pero ahora ya tengo uno”, dijo la modelo guerrerense.

Odalys Ramírez, conductora de ‘La Casa de los Famosos México’, defendió a Mar Contreras justificando su acción con su maternidad.

“En su defensa, todas las mamás tenemos la regla de los cinco segundos, la regla es que si se cae y pasó menos de cinco segundos en el piso, no pasó nada”, dijo.

Mar Contreras asegura no tener
Mar Contreras asegura no tener problemas en ser la única mujer del cuartro noche. (IG/@marcontrerasof)

Por último, Mar Contreras advirtió: “Ya había trapeado y barrido”.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México’?

El miércoles 20 de agosto se llevará a cabo la cuarta gala de nominación en ‘La Casa de los Famosos México’ y al menos cinco habitantes estarán en riesgo de abandonar la competencia.

A continuación te compartimos el proceso para apoyar y salvar a tu habitante favorito.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México experimentará nueva forma de nominación. Foto: (LCDLFMx)
  1. Entra a la página: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
  2. Selecciona al habitante nominado que no quieres que salga de la casa
  3. Si tienes una cuenta Vix Premium, puedes repartir tus 10 votos diarios entre los habitantes nominados de tu preferencia
  4. Haz click en enviar

Cabe mencionar que los fans del reality show pueden otorgar un voto diario en el tiempo establecido, mientras que quienes tienen una cuenta premium en la plataforma de streaming Vix pueden dar hasta 10 votos diarios entre los habitantes de su preferencia.

