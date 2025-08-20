México

Detienen a policía municipal implicado en el asesinato de una familia en Zapopan, Jalisco

Por este crimen tres personas más se encuentran detenidas y vinculadas a proceso

Por Ale Huitron

Foto: Fiscalía Jalisco
Foto: Fiscalía Jalisco

Un cuarto hombre, identificado como policía municipal, fue detenido por su presunta participación en el multihomicidio de una familia ocurrido el pasado 9 de julio en un domicilio ubicado en el poblado de La Magdalena del municipio de Zapopan, Jalisco.

Se trata de Pablo “N”, quien de acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía del Estado, habría sido participante activo en los hechos que le provocaron la muerte a cuatro personas, entre ellas un hombre de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años y 9 meses.

El hombre fue detenido este miércoles 20 de agosto por Policías de Investigación de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada ante su probable intervención en el asesinato.

Cabe recordar que el pasado 9 de julio fueron localizados los cuerpos sin vida de los cuatro integrantes de la familia, quienes habían sido privados de la libertad en un paraje cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal del municipio de San Cristóbal de la Barranca.

Autoridades detienen a policías involucrados
Por estos hechos también fueron detenidas tres personas, identificadas como Mario Alberto “N”, José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”, a quienes se les investiga por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

Además, los tres hombres ya se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva oficiosa por un año.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos en los que fueron asesinados cuatro miembros de una familia.

Tío del niño que sobrevivió sería responsable del multihomicidio

El pasado 20 de julio, luego de que fueran vinculados a proceso los primeros tres hombres por su presunta participación en el multihomicidio de la familia, uno de ellos fue señalado como el tío del único menor que logró sobrevivir.

La Fiscalía detalló que entre los detenidos se encontraría uno de los hermanos del hombre asesinado, así como un policía municipal.

De acuerdo con los reportes, durante la madrugada del 10 de julio un ciudadano reportó al 911 la presencia de un menor de edad caminando solo en la zona rural de San Cristóbal. El niño relató en estado de crisis y con una lesión en la frente que había escapado de su domicilio porque “estaban lastimando a su familia”.

Autoridades detienen a policías involucrados
El menor sobreviviente se encuentra bajo resguardo y recibiendo atención especializada.

“La Fiscalía del Estado refrenda su firme compromiso con la procuración de justicia, especialmente en delitos que laceran profundamente a la sociedad. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer en su totalidad estos lamentables hechos y garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias conforme a derecho”, detalló el Ministerio Público.

