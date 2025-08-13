México

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

El titular de la agencia antidrogas norteamericano, Terrence Cole, señaló que el cuñado de “El Mencho” y la célula de “Los Cuinis” son responsables de traficar toneladas de cocaína desde Sudamérica

Por Diego Mendoza López

El CJNG ha realizado diversas accione en contra no solo de sus enemigos sino e población civil (Foto: Archivo/DEF)

México completó el traslado de 26 presuntos criminales y operadores del narcotráfico hacia Estados Unidos. Esto en respuesta a una petición formal del Departamento de Justicia estadounidense, según se detalla en la información oficial conocida hasta el momento.

Sobre esa línea, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordinaron el operativo en instalaciones del Base Aérea No.1, ―ubicada en la zona de Santa Lucía, Estado de México― bajo estrictos protocolos de seguridad. Este grupo , según se detalla, incluye a miembros de los cárteles de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, Los Zetas y La Familia Michoacana.

La entrega fue posible luego de que las autoridades estadounidenses garanticen que no solicitarán la pena de muerte para ninguno de los extraditados. No obstante, al menos 25 de los 26 enfrentan cargos federales en los Estados Unidos por delitos como narcotráfico, secuestro, lavado de dinero y homicidio, lo que podría derivar en una de las penas más altas antes de la capital: cadena perpetua.

El Gobierno de México expulsó a 26 personas a Estados Unidos, esto derivado de presuntos vínculos con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. (SSPC)

La “joya de la corona” de la segunda tanda de criminales: Abigael González Valencia, “El Cuini”

Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, fue señalado entre los 26 presuntos narcotraficantes trasladados a Estados Unidos el pasado 12 de agosto. De acuerdo con informes de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA en inglés), González Valencia es considerado uno de los líderes del grupo criminal “Los Cuinis”, el brazo financiero del grupo criminal de su cuñado: Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Según documentos judiciales estadounidenses, tanto “El Cuini” como “El Mencho” fueron acusados desde noviembre de 2013 por participar en una “empresa criminal continua”, con cargos que incluyen conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina desde países como Guatemala, Ecuador, Colombia y México, hacia Estados Unidos.

Además, se les atribuye conspiración para el homicidio intencional y la portación de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.

Esquema realizado por la OFAC (Foto: Departamento del Tesoro)

La celebración de la DEA: “El Cuini” y el CJNG dejarán de distribuir cocaína en EEUU

En el marco de esa nueva acción coordinada entre ambas naciones, la DEA se pronunció respecto a esta nueva acción entre México y Estados Unidos. A través de redes sociales, se sumaron a las “felicitaciones” de autoridades como el embajador estadounidense en la República Mexicana, Ronald Jonhson:

“Este es un paso significativo en el esfuerzo continuo de la DEA por desmantelar cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Veintiséis fugitivos, muchos asociados con el CJNG, Sinaloa y Los Zetas, están ahora bajo custodia en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Abigael ‘El Cuini’ González Valencia, cuñado del líder del CJNG, ‘El Mencho’, y líder de Los Cuinis, una organización responsable de traficar múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México y hacia Estados Unidos“, se lee en la publicación.

U.S. Attorney General Pam Bondi
U.S. Attorney General Pam Bondi stands next to a board that shows authentic oxycodone and fake oxycodone that has fentanyl as she discusses a drug enforcement-related announcement during a press conference at DEA Headquarters in Arlington, Virginia, U.S., July 15, 2025. REUTERS/Umit Bektas

Tales palabras fueron pronunciadas por Terrence Cole, titular de la agencia antidrogas de la Unión Americana, quien ha enfatizado que la lucha contra el CJNG y otras “organizaciones terroristas” serán combatidas bajo la administración del presidente Donald Trump.

