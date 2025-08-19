México

Reduce la presión arterial y elimina el hígado graso con este quelite mexicano que también fortalece los hueso

Aunque antes era muy consumido, en la actualidad pocos mexicanos lo incluyen en su alimentación

Por Abigail Gómez

Guardar
Su contenido de calcio puede
Su contenido de calcio puede favorecer la salud de los huesos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los quelites son un grupo de plantas comestibles de hojas verdes que crecen de forma silvestre o cultivada en México y otras regiones de América.

Su nombre proviene del término “quelite” el cual deriva de la palabra náhuatl “quilitl”, que significa hierba comestible y son ampliamente valorados por su aporte de vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes

Se trata de vegetales que solían ser ampliamente consumidos en las antiguas dietas prehispánicas, pero que han perdido popularidad con el paso del tiempo.

Y aunque existen diversas variedad de quelites, entre ellos destaca uno que es económico, de fácil acceso y lleno de beneficios para la salud.

Nos referimos al pápalo, un quelite de hojas en forma redondeada y un aroma intenso, similar al cilantro pero más penetrante.

Se consume crudo, como condimento o acompañamiento en tacos, cemitas poblanas, salsas, caldos y ensaladas.

Además de su uso culinario, el pápalo se utiliza tradicionalmente en medicina popular por sus posibles propiedades digestivas y antioxidantes, sobre las cuáles te contamos a continuación.

Este alimento mexicano está lleno
Este alimento mexicano está lleno de nutrientes para el organismo. Foto: Gobierno de México

Beneficios del pápalo para regular la presión arterial, mejorar la salud de los huesos y combatir el hígado graso

Entre los muchos beneficios que se le atribuyen, el pápalo puede ofrecer beneficios para la salud cardiovascular, ósea y hepática debido a su composición nutricional y entre estas propiedades, destacan las siguientes:

Regulación de la presión arterial

  • Rico en potasio: El pápalo aporta potasio, un mineral que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y sodio en el organismo, contribuyendo al control de la presión arterial.
  • Propiedades antioxidantes: Sus componentes antioxidantes pueden ayudar a proteger los vasos sanguíneos del daño oxidativo, lo que favorece la salud del sistema circulatorio.

Mejora de la salud ósea

  • Aporte de calcio y vitamina K: El pápalo contiene calcio y vitamina K, nutrientes fundamentales para la formación y el mantenimiento de los huesos.
  • Presencia de magnesio: Este mineral, presente en el pápalo, también apoya la estructura ósea y contribuye al metabolismo del calcio.

Apoyo en el hígado graso

  • Acción antioxidante y antiinflamatoria: Los compuestos fenólicos y flavonoides del pápalo pueden ayudar a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado, factores asociados al desarrollo del hígado graso.
  • Bajo contenido calórico y aporte de fibra: El pápalo es bajo en calorías y rico en fibra, lo que ayuda en la regulación del peso corporal, un aspecto importante para combatir el hígado graso.
Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a
Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a combatir esta condición.

El consumo de pápalo fresco como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a estos efectos positivos. Uno de sus usos más populares es en ensaladas o como complemento fresco en la comidas.

Algunas personas utilizan el pápalo en infusiones, aunque este uso es menos común que el consumo fresco.

Es importante mencionar que estos beneficios se potencian cuando se combinan con hábitos saludables y no sustituyen tratamientos médicos para afecciones específicas.

