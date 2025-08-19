México

Nueva prueba semanal de presupuesto en La Casa de los Famosos México 3: éstas son las instrucciones de “Aeropuerto”

Los 12 participantes buscan obtener el 100 por ciento del presupuesto de la semana

Por Armando Pereda

Los habitantes se enfrentan al
Los habitantes se enfrentan al reto semanal para obtener el total del presupuesto - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La Casa de los Famosos México 3 sorprendió a sus habitantes con una dinámica que exige precisión y paciencia: la prueba semanal de presupuesto llamada “Aeropuerto”, en la que los 12 concursantes deberán demostrar su destreza para asegurar el 100 por ciento de la despensa.

La Jefa dio la bienvenida al reto con instrucciones claras y un tono que elevó la tensión en el reality.

“Habitantes, bienvenidos a su prueba semanal aeropuerto”, anunció antes de detallar las reglas. La dinámica consiste en lanzar aviones de papel desde una base con cinco piezas disponibles por jugador, intentando aterrizarlos en un rectángulo amarillo que representa la zona de puntuación.

El tablero de juego incluye una pista, obstáculos y hasta una montaña simulada que complica el aterrizaje. Cada participante dispone de cinco intentos diarios y, según la propia Jefa, los lanzamientos no se realizan bajo límite de tiempo. Sin embargo, deberán organizar su propio turno, lo que agrega un elemento estratégico al desafío.

Este reto llamado Aeropuerto pondrá a prueba su destreza Crédito: La Casa de los Famosos México

Reglas precisas, tensión máxima

Las instrucciones son contundentes: cada avión que toque el punto amarillo vale un punto. La dificultad se incrementa porque los aviones pueden chocar entre sí y alterar el resultado de los demás. El número total de lanzamientos quedará registrado en un acrílico cerrado bajo llave, lo que añade misterio al conteo final.

“Lanzan sus aviones y luego se recogen, después vienen dos, los recogen y así sucesivamente. Todos pasarán una vez por día”, puntualizó La Jefa. La expectativa crece, ya que será hasta el jueves cuando se revele el puntaje necesario para considerar la misión superada.

Primeros intentos y resultados parciales

El inicio de la prueba dejó en evidencia lo complicado del reto. Facundo, encargado de abrir la dinámica, apenas consiguió un punto. Abelito mejoró ligeramente con dos aciertos, mientras que Aldo de Nigris se quedó con uno. Dalílah Polanco se convirtió en la sorpresa de la jornada al sumar tres puntos, lo que hasta ahora la coloca como la más efectiva en esta fase inicial.

En total, los participantes lograron 15 puntos en el arranque, aunque la meta definitiva todavía se desconoce. El detalle técnico de que los aviones deban superar una montaña decorativa y caer sobre el logotipo de una marca publicitaria incrementa la dificultad y genera tensión en cada lanzamiento.

Los participantes realizan la nueva
Los participantes realizan la nueva prueba semanal del presupuesto

Expectativa rumbo al desenlace

El ambiente dentro de la casa se mantiene en suspenso. La presión por alcanzar el puntaje necesario no solo define la despensa, también impacta la convivencia, pues cada error significa menos alimentos para todos. Los próximos días serán cruciales, ya que cada habitante debe perfeccionar su técnica y coordinar con el resto para maximizar los puntos.

El jueves será decisivo. Hasta entonces, la estrategia, la concentración y un poco de suerte determinarán si “Aeropuerto” se convierte en un triunfo colectivo o en una semana marcada por la escasez.

