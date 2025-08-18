México

Las “cenizas” de Ninel Conde son entregadas al altar de La Casa de los Famosos México 3 por Abelito y resto de habitantes

La actriz y cantante recibió un homenaje tras su inesperada salida de este reality show de Televisa

Por Armando Pereda

La actriz fue la tercera
La actriz fue la tercera eliminada del reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 3 no pasó desapercibida. Ninel Conde, figura polémica y siempre protagonista, abandonó el reality y dejó tras de sí un vacío que sus compañeros transformaron en un homenaje tan teatral como inesperado.

Entre lágrimas, risas y frases que mezclaron nostalgia con ironía, los 12 habitantes levantaron un improvisado altar para despedirla.

'El Bombón Asesino' se convirtió en la tercera eliminada del reality show de Televisa

¿Cómo fue despedida Ninel Conde por los participantes de La Casa de los Famosos México 3?

El momento más simbólico llegó cuando Abelito, con solemnidad cómica, cargó el termo de la actriz como si se tratara de una urna funeraria. Entre aplausos y vítores, lo colocó en la parte más alta de una repisa, mientras los demás coreaban con fuerza: “¡Bravo, Ninel, descansa en pants!”.

La escena se convirtió en una mezcla de ritual y parodia, fiel al estilo del programa, pero también un retrato de lo que Conde significó dentro de la casa: presencia, drama y chispa.

Facundo tomó la palabra y, con un discurso que osciló entre lo poético y lo irreverente, la definió como una mujer que jamás perdió el glamour.

“Por más que despertaba despeinada, su belleza la iluminaba. Y era más bello lo que ofrecía por dentro que lo que veíamos por fuera. Qué coraje dejar de verla caminar sin maquillaje. El día de hoy, Ninel Conde descansa en pants”, expresó, arrancando aplausos y carcajadas. Con voz quebrada remató: “Te vamos a extrañar”.

Representante de Ninel Conde habría
Representante de Ninel Conde habría negociado su salida de La Casa de los Famosos México: “Contención de daños” (Fotos: ViX)

Dalílah Polanco da mensaje tras eliminación de Ninel Conde

El tributo no paró ahí. Dalílah Polanco, fiel a su estilo desbordante, le habló directo a la ausencia: prometió continuar con el ejercicio “para poder seguir con ese cuerpatazo”, e incluso ofreció un par de pantuflas y un abrigo como símbolo de despedida.

“Me duelen las pantuflas, pero más me duele que no esté mi hija aquí al lado. Te amo, Ninel Conde”, dijo con un nudo en la garganta.

Maquillista de Ninel Conde niega
Maquillista de Ninel Conde niega entrar diario a La Casa de los Famosos. (IG/ninelconde)

Abelito, en tanto, mezcló humor y afecto al describirla como “una gran jugadora”. Con tono entre cómplice y festivo, lanzó un deseo peculiar: “Un beso donde estés, te chingas unos taquitos por nosotros en cuanto puedas, te amamos y ya sabes, siempre apuestas”.

El homenaje, más que solemne, reflejó el peculiar espíritu del reality: una mezcla de sátira y sinceridad que convierte cada eliminación en espectáculo. Conde fue la tercera expulsada de la temporada, luego de enfrentar la nominación junto con Mar Contreras, Facundo, Alexis Ayala y Guana.

Su salida marcó un giro en la dinámica de la casa. Aunque sus compañeros celebraron la parodia fúnebre con un coro vibrante de “¡Bravo, Ninel!”, también quedó clara la huella que dejó en pocos días: glamour, controversia y un carácter que no pasó inadvertido.

La actriz fue la tercera eliminada de este reality show. (Crédito: La Casa de los Famosos México)

