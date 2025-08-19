México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: participantes iniciarán este martes la nueva prueba del presupuesto

Entérate del minuto a minuto de lo que sucede en este reality show de Televisa

Por Armando Pereda

Guardar
Los 12 participantes viven su
Los 12 participantes viven su semana cuatro dentro de este reality

Los 12 habitantes que continúan en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México enfrentan un nuevo capítulo del reality tras la sorpresiva eliminación de Ninel Conde el pasado domingo, hecho que impactó tanto a los participantes como al público seguidor del programa.

Este lunes se realizó la prueba del líder, titulada “Troncos locos”, en la que los concursantes pusieron a prueba su resistencia para conseguir la inmunidad y disfrutar una semana en la suite. Los ganadores fueron Facundo y Aarón Mercury.

Por otra parte, Elaine Haro obtuvo la moneda de la suerte, con la que recibió beneficios especiales. En tanto, este martes los famosos iniciarán la prueba semanal, con la que intentarán obtener el 100 por ciento del presupuesto. Las instrucciones serán anunciadas por la jefa alrededor de las 13:00 horas.

Aaron Mercury sorprende a Elaine Haro con sensual baile en el día de su cumpleaños. (X/@Onlinetv2025)
14:33 hsHoy

Los participantes que continúan en La Casa de los Famosos México 3

  • Facundo.
  • Aarón Mercury.
  • Alexis Ayala.
  • Mar Contreras.
  • Shiki.
  • Dalílah Polanco.
  • Priscila Valverde.
  • Aldo de Nigris.
  • Mariana Botas.
  • Guana.
  • Elaine Haro.
  • Abelito.
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025 (Anayeli Tapia/Infobae)
14:31 hsHoy

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

¿Cuántos millones de espectadores siguieron la gala dominical?

Por Armando Pereda

La actriz se convirtió en
La actriz se convirtió en la tercera eliminada del reality - Foto: Televisa

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 rompió sus propios récords y convirtió a Ninel Conde en la protagonista de la noche, aunque no de la manera esperada.

Leer la nota completa
14:31 hsHoy

¿Remordimiento por no salvarla? Elaine Haro no para de llorar, tras salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 3

La actriz tuvo la oportunidad de quitar a su amiga de la placa de nominados, pero prefirió no hacerlo

Por Armando Pereda

A la actriz, quien cumple
A la actriz, quien cumple años hoy, le afectó la salida de su amiga - Foto: lacasafamososmx

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 3 dejó a Ninel Conde fuera de la competencia y a Elaine Haro con un peso emocional que no logra soltar.

Leer la nota completa
14:30 hsHoy

Ninel Conde: el discurso completo que dio tras convertirse en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3

La actriz únicamente estuvo tres semanas en este programa de televisión

Por Armando Pereda

La cantante fue la tercera
La cantante fue la tercera eliminada de este programa de televisión - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Ninel Conde vivió este domingo uno de los momentos más intensos de La Casa de los Famosos México 3: se convirtió en la tercera eliminada del reality y, fiel a su estilo, lo enfrentó con palabras que dejaron huella.

Leer la nota completa
14:30 hsHoy

Las “cenizas” de Ninel Conde son entregadas al altar de La Casa de los Famosos México 3 por Abelito y resto de habitantes

La actriz y cantante recibió un homenaje tras su inesperada salida de este reality show de Televisa

Por Armando Pereda

La actriz fue la tercera
La actriz fue la tercera eliminada del reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 3 no pasó desapercibida. Ninel Conde, figura polémica y siempre protagonista, abandonó el reality y dejó tras de sí un vacío que sus compañeros transformaron en un homenaje tan teatral como inesperado.

Leer la nota completa
14:29 hsHoy
‘El Bombón Asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show de Televisa Crédito: VIX

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaFacundoAarón MercuryAaron MercuryAlexis AyalaMar ContrerasAldo de NigrisDalilah PolancoDalílah PolancoPriscila ValverdeShikiMariana BotasGuanaElaine HaroNinel CondeRosa María NoguerónRosa María NogueronAbelitomexico-entretenimiento

Últimas noticias

Cotización del dólar canadiense en México hoy 19 de agosto

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Cotización del dólar canadiense en

Fiscalía del Edomex regresó más de 300 predios a sus dueños por la Operación Restitución

Bajo este operativo, la FGJEM aseguró 34 inmuebles en 12 municipios de la entidad

Fiscalía del Edomex regresó más

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras abucheos en Palacio de los Deportes: “Dejen en paz a este muchacho”

La periodista de espectáculos abordó en Ventaneando la aparición del cantante en Supernova Strikers, en donde el público gritó con fuerza el nombre de “Cazzu” durante su presentación

Pati Chapoy defiende a Christian

El índice de referencia del mercado mexicano inicia jornada este 19 de agosto con ganancia de 0,13%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice de referencia del

México: cotización de apertura del euro hoy 19 de agosto de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

ÚLTIMAS NOTICIAS

El secuestro que sacude a

El secuestro que sacude a una familia poderosa: Netflix estrena Las maldiciones, la serie argentina que todos esperan

Dos barcos militares de Japón desembarcaron en Argentina: día, lugar y horario para verlos

Recorrer el mundo en once días: los detalles de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Misiones

Adiós a varios iPhone: Apple confirma qué dispositivos quedan fuera de iOS 26

Cuánto cobrarán los bancarios en septiembre 2025, tras las paritarias

INFOBAE AMÉRICA

“Más que pistolas, cuchillos y

“Más que pistolas, cuchillos y cruces”: la historia detrás del viaje de Andy Warhol a Madrid en los años 80

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

De Brooklyn a Queens: la literatura bilingüe en español encuentra su lugar en la vida de Nueva York

Del más caro al más barato: así varían los precios de la gasolina en estos estados

La dupla entre arte callejero y galerías impulsa el éxito latino en Nueva York

DEPORTES

Con la expectativa sobre el

Con la expectativa sobre el debut de Franco Mastantuono, Real Madrid inicia La Liga contra Osasuna: hora, TV y formaciones

El Diablito Echeverri se irá del Manchester City y jugará con una figura de la selección argentina en otro equipo europeo

La divertida nota a Paulo Dybala: la frase sobre Boca Juniors, su fanatismo por el ajedrez y la alocada teoría de que es un “viajero del tiempo”

El Inter Miami anunció la venta de una de sus estrellas a otro equipo de la MLS: “Un ícono”

La polémica que se desató en España por el posible debut de Franco Mastantuono en Real Madrid que podría decantar en un problema legal