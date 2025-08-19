La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: participantes iniciarán este martes la nueva prueba del presupuesto

Los 12 participantes viven su semana cuatro dentro de este reality

Los 12 habitantes que continúan en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México enfrentan un nuevo capítulo del reality tras la sorpresiva eliminación de Ninel Conde el pasado domingo, hecho que impactó tanto a los participantes como al público seguidor del programa.

Este lunes se realizó la prueba del líder, titulada “Troncos locos”, en la que los concursantes pusieron a prueba su resistencia para conseguir la inmunidad y disfrutar una semana en la suite. Los ganadores fueron Facundo y Aarón Mercury.

Por otra parte, Elaine Haro obtuvo la moneda de la suerte, con la que recibió beneficios especiales. En tanto, este martes los famosos iniciarán la prueba semanal, con la que intentarán obtener el 100 por ciento del presupuesto. Las instrucciones serán anunciadas por la jefa alrededor de las 13:00 horas.