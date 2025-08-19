México

Conductor se vuelve viral al intentar arrojar café a otro y termina bañándose a sí mismo | Video

El intento de agresión fue captado en video y generó miles de reacciones en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

Usuarios calificaron el hecho como un ejemplo perfecto de justicia inmediata. (TikTok / @papulift)

Un insólito incidente ocurrido en Guadalajara, Jalisco, se ha vuelto viral en TikTok, donde miles de usuarios lo han calificado como un claro ejemplo de “karma instantáneo”. En el video, un conductor que circulaba por la avenida López Mateos intentó arrojar café caliente al vehículo con el que mantenía una fuerte discusión, pero terminó derramándolo en su propio rostro.

El clip fue compartido por el usuario @papulift, quien registró el altercado desde su automóvil. Según se observa en las imágenes, el joven conductor comenzó a ser acosado por otro vehículo, cuyo chofer invadía repetidamente su carril y frenaba de manera brusca con la aparente intención de provocarlo. La tensión se incrementó al punto de que el copiloto del auto agresor, un hombre de edad avanzada, sacó un termo con café caliente para lanzarlo contra el otro automovilista.

Sin embargo, lo que parecía una agresión terminó siendo un acto bochornoso para el agresor. Al arrojar el líquido por la ventana de un automóvil en movimiento, la resistencia del aire hizo que el café se dispersara y regresara directamente hacia su propio rostro. El momento fue captado con claridad y, segundos después, el conductor víctima de la agresión no pudo evitar reírse de lo ocurrido.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones en TikTok y otras plataformas. La mayoría de los internautas señalaron que el incidente era un ejemplo perfecto de cómo la imprudencia puede volverse en contra de quien la ejecuta. Algunos usuarios hicieron bromas relacionadas con principios básicos de física: “La tercera ley de Newton, ¿no?”, mientras otros celebraban la justicia inmediata del accidente con frases como “el karma nunca falla”.

El intento de agresión fue captado en video y generó miles de reacciones en redes sociales. (TikTok / @papulift)

Más allá del tono humorístico con el que fue recibido en redes sociales, el hecho también abrió la discusión sobre los riesgos de las confrontaciones viales en una ciudad como Guadalajara, donde la avenida López Mateos es reconocida por su alto flujo vehicular y la frecuencia de percances relacionados con la violencia al volante. Especialistas en seguridad vial han advertido que este tipo de conductas no solo son irresponsables, sino que pueden derivar en accidentes graves con consecuencias fatales.

El incidente es parte de una tendencia cada vez más común en redes sociales, donde videos de “justicia instantánea” suelen volverse virales al exhibir cómo la imprudencia o las malas intenciones se revierten contra los propios agresores. En este caso, la escena combinó la tensión de una discusión vehicular con un desenlace inesperado que terminó siendo motivo de burlas y reflexiones en línea.

@papulift

Un domingo cualquiera en López Mateos #lordcafe

♬ La Mentira - Luis Miguel

Por ahora, se desconoce la identidad del hombre que intentó arrojar el café, pero lo que sí quedó claro es que su intento fallido le valió convertirse en protagonista involuntario de uno de los clips más comentados de la semana.

