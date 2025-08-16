Estos trucos te ayudarán a eliminar los malos olores del microondas

El bicarbonato de sodio elimina eficazmente los olores persistentes del microondas. (Hiraoka)

El bicarbonato de sodio se ha consolidado como uno de los métodos más eficaces para combatir los olores persistentes en el microondas.

Su capacidad para absorber y neutralizar aromas lo convierte en una solución sencilla y accesible, especialmente cuando se deja actuar durante la noche.

Este procedimiento, que requiere únicamente unas cucharadas del producto en un plato pequeño, permite que el interior del electrodoméstico recupere su frescura sin necesidad de productos químicos agresivos.

Al retirar el plato y limpiar con un paño húmedo, el resultado es un microondas libre de olores desagradables.

La limpieza del microondas es una tarea que suele postergarse, aunque su uso diario para calentar y descongelar alimentos lo expone constantemente a salpicaduras, residuos y olores difíciles de eliminar.

Soluciones naturales como bicarbonato, vinagre, limón y café permiten neutralizar aromas persistentes y mantener el electrodoméstico fresco, sin recurrir a productos químicos ni complicados procedimientos de limpieza Foto: Pixabay

El jabón convencional muchas veces no logra disolver la grasa ni erradicar los aromas intensos, como los que deja el pescado o la comida quemada.

Frente a este desafío, ingredientes caseros como el limón, el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio, los granos de café, la canela molida y la esencia de vainilla ofrecen alternativas efectivas y seguras para mantener el microondas en óptimas condiciones.

El vinagre blanco destaca por su contenido de ácido acético, que no solo elimina olores sino también la cal acumulada. Para aplicar este método, se recomienda mezclar partes iguales de vinagre y agua en un recipiente apto para microondas.

Al calentar la solución durante cinco minutos a máxima potencia, el vapor generado actúa sobre las superficies internas. Dejar el recipiente dentro con la puerta cerrada durante 15 minutos potencia el efecto desodorizante. Si el olor persiste, ventilar el microondas con la puerta abierta puede ser suficiente para completar el proceso.

El vinagre blanco y el limón ofrecen alternativas naturales para limpiar y desodorizar el microondas.(Freepik)

El limón, gracias a su ácido cítrico y aceites esenciales, desengrasa y desodoriza de manera natural. Colocar rodajas de limón en una taza de agua y calentar hasta que el vapor impregne el interior permite que los residuos se desprendan con facilidad.

Tras dejar actuar el vapor durante 10 minutos, basta con pasar un paño húmedo para eliminar la suciedad y los olores.

Los granos de café molido también resultan útiles para neutralizar aromas. Una cucharada de café con un poco de agua, calentada durante dos minutos, absorbe los olores y deja un aroma agradable si se deja reposar varias horas o toda la noche.

La canela molida, mezclada con agua y calentada por tres minutos, aporta un aroma cálido y elimina olores intensos, especialmente si se deja actuar durante 20 minutos.

El café molido, la canela y la esencia de vainilla ayudan a neutralizar y aromatizar el microondas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esencia de vainilla, aunque no elimina la causa del mal olor, impregna el microondas con un aroma dulce y agradable. Dos cucharadas de extracto mezcladas con media taza de agua, calentadas durante dos minutos, bastan para aromatizar el interior si se deja reposar 15 minutos.

Para conservar estos resultados, cubrir los alimentos durante el calentamiento y limpiar cualquier salpicadura de inmediato con un paño húmedo ayuda a prevenir la acumulación de residuos y olores.