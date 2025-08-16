México

Cuáles son las propiedades curativas de la flor de acahual

Esta planta podría ser la clave para aliviar diversos malestares y mejorar el estado de salud del organismo

Por Jesús Tovar Sosa

Estos son los beneficios de la flor de acahual. Foto: (Flickr)

La flor de acahual, conocida científicamente como Helianthus annuus, es más que la bella flor que adorna los campos; sus propiedades medicinales y beneficios para la salud han sido valorados en la medicina tradicional mexicana durante siglos.

Esta planta, que se cultiva ampliamente en regiones como el estado de Hidalgo, es un verdadero tesoro natural que ofrece una amplia gama de nutrientes y compuestos beneficiosos.

El acahual, también llamado “girasol silvestre”, es una fuente rica en antioxidantes, especialmente flavonoides y ácidos fenólicos. Estos compuestos son esenciales para combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, el cual puede dañar las células y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.

Al consumir esta planta en infusiones o remedios, se fortalece la capacidad del cuerpo para protegerse contra los radicales libres, lo que promueve la salud a largo plazo.

Cuáles son las propiedades y beneficios de la flor de acahual. Foto: (Brigada Tepeyac/Facebook)

Más allá de sus propiedades antioxidantes, el acahual es valorado por su capacidad para combatir la inflamación. La inflamación crónica está relacionada con una variedad de dolencias, desde dolores musculares y articulares hasta afecciones más graves.

Los extractos de la flor de acahual han mostrado tener efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a aliviar estos síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes los padecen.

La medicina tradicional ha utilizado el acahual para tratar problemas del sistema digestivo. Se le atribuyen propiedades anti-espasmódicas que pueden ayudar a aliviar los cólicos y el malestar estomacal. Consumir una infusión de esta flor puede ser una forma natural de calmar los nervios del estómago y mejorar la digestión.

Además, el acahual es reconocido por sus propiedades diuréticas. Esto significa que puede ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de líquidos y toxinas a través de la orina, lo que es beneficioso para la salud de los riñones y el tracto urinario. Esta acción diurética es útil para prevenir la retención de líquidos y, en algunos casos, puede ser un complemento en el tratamiento de infecciones urinarias leves.

Una de las maneras más comunes de consumir la flor de acahual es mediante infusiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cultura mexicana, la flor de acahual se utiliza de diversas formas. La más común es la infusión, que se prepara con las flores secas para obtener una bebida con sabor herbal y ligeramente dulce.

Este té se consume para aliviar el dolor, reducir la fiebre y como tónico general para el bienestar. También se utiliza en forma de cataplasmas para aplicar directamente sobre la piel y tratar heridas o dolores musculares.

Si bien la flor de acahual es un remedio tradicional, su uso en la actualidad se ha expandido. Se pueden encontrar suplementos y extractos de esta planta en tiendas naturistas, lo que demuestra el creciente interés en sus propiedades.

