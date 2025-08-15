Senadora de Morena presume recorrido por la Muralla China: “Sueño cumplido”

La senadora de Morena por el estado de Morelos dio a conocer un video suyo en la Muralla China y desató las críticas (X/@razagave)

En el verano de 2025, diversos personajes vinculados con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han estado bajo el escrutinio por las vacaciones fuera de México que han tomado algunos de ellos. En vísperas de finalizar el primer año legislativo, una senadora fue exhibida por un video documentado en el monumento más icónico de China.

En las redes sociales, usuarios difundieron masivamente un video de Claudia Anaya Villegas, senadora de Morena por el estado de Morelos, en la Muralla China. Aunque el material audiovisual fue difundido de forma voluntaria en cuenta verificada de TikTok a nombre de la legisladora, usuarios lo replicaron en varias plataformas.

En el material se puede observar un fragmento de la kilométrica muralla ubicada en diversas regiones del país asiático. Por el camino solitario se observa correr a Sandra Anaya, vestida con ropa deportiva. Conforme transcurre el video y hasta que se termina, la legisladora sube por las escalinatas de la histórica estructura.

La senadora de Morena por el estado de Morelos dio a conocer un video suyo en la Muralla China y desató las críticas. (X/@razagave)

En la descripción del video, la senadora utilizó etiquetas como “Running”, “Soltera y feliz”, “Sueño cumplido” y “Muralla China”. El material fue publicado el martes 12 de agosto de 2025, aunque no especificó cuándo fue documentado, y ya se encuentra cerca de las 2 mil reproducciones.

La difusión del video se suma a otros ejemplos que han sido señalados por un sector de la ciudadanía. A personajes como Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, se les ha llegado a cuestionar su congruencia con el discurso de austeridad del partido debido a sus viajes y lujos que han llegado a exhibir.

En medio de la polémica que se volvió más presente durante el verano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que las personas gobernantes deben tener el compromiso de “vivir en la justa medianía”, citando al expresidente Benito Juárez García. De igual manera, la necesidad de vivir en la austeridad fue inscrita en los códigos del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La gran muralla China es de los lugares turísticos más icónicos del país (Unsplash)

Dos días después de dar a conocer su video en las redes sociales, Anaya compartió uno más en donde aseguró encontrarse trabajando dentro del país.

“Como cuando la gente anda inventando que ando en China, pero aquí andamos trabajando”, escribió en el video.

¿Quién es Sandra Anaya?

Sandra Anaya es senadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Antes, formó parte del gabinete de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos, pues se desempeñó como secretaria de Administración. Desde su irrupción en la política, ha sido reconocida por su afición a las actividades deportivas.