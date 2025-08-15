Cuál es el salario de Sandra Anaya, diputada de Morena que presumió un video en la Muralla China

La diputada de Morena por el estado de Morelos dio a conocer un video suyo en la Muralla China y desató las críticas (X/@razagave)

El video de Sandra Anaya Villegas, diputada por Morelos, subiendo las escalinatas de la Muralla China, captó la atención digital tras difundirse desde su cuenta oficial de TikTok el 12 de agosto. En la publicación, los usuarios observaron cómo la legisladora realizaba actividad deportiva en este emblemático sitio, lo que rápidamente generó debate en redes sociales sobre congruencia política y estilo de vida, extendiendo su alcance a otras plataformas tras la viralización.

El episodio se presenta en sintonía con otros señalamientos recientes hacia figuras ligadas a Morena, relacionadas con viajes y gastos en el extranjero. Entre los nombres mencionados por sectores de la ciudadanía se encuentran Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, quienes han sido cuestionados por el contraste entre estas acciones y la austeridad pública promovida desde el partido y por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En respuesta a la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de que quienes ostentan cargos de gobierno deben ceñirse al principio de “vivir en la justa medianía”, concepto atribuido a Benito Juárez García y central en los códigos éticos del partido. Sheinbaum recordó que la austeridad es pilar de las políticas y valores defendidos desde el inicio de la administración de Morena.

La diputada de Morena se pronunció sobre el video dos días después de su publicación

Frente a rumores y comentarios en torno a su paradero tras la publicación original, Sandra Anaya Villegas reaccionó al compartir otro video días después, en el que manifestó hallarse laborando en territorio nacional, al escribir: “Como cuando la gente anda inventando que ando en China, pero aquí andamos trabajando”. De este modo, la legisladora intentó despejar especulaciones.

Cuál es el salario de Sandra Anaya, diputada de Morena que presumió un video en la Muralla China

La página oficial de la Cámara de Diputados establece que cada uno de los 500 legisladores que acuden al recinto de San Lázaro recibe un pago mensual neto de MXN 79 mil por concepto de dieta, una remuneración equivalente a un salario, destinada a cubrir los gastos asociados con el ejercicio de sus funciones legislativas. Dentro de este grupo se incluye a Sandra Anaya, diputada por el estado de Morelos.

Este pago está contemplado como un derecho de quienes son electos como diputados, independientemente del principio por el cual hayan accedido al cargo, y su objetivo principal es retribuir el tiempo y las actividades dedicadas a la labor parlamentaria. Así, el monto de MXN 79 mil mensuales representa la cifra oficial que se asigna para garantizar la cobertura de los gastos derivados de las responsabilidades legislativas.