México

Sheinbaum presume datos sobre reducción histórica de pobreza en sexenio de AMLO: “Es una hazaña”

La mandataria mexicana presentó los recientes datos de la ENIGH del INEGI, la cual destaca que la pobreza multidimensional y extrema se redujeron considerablemente de 2022 a 2024

Por Diego Mendoza López

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las más de 13 millones de personas que salieron de la pobreza fue por el "extraordinario trabajo" del expresidente AMLO | Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo referencia a las nuevas cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares 2024 (ENIGH), registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual destaca una reducción considerable de más de 20 puntos respecto a la pobreza multidimensional y pobreza extrema en México.

Aunado a ello, la mandataria dijo que estos valores reflejan el “extraordinario trabajo” que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto después de comparar los índices con las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo (político y económico) funciona porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza", sentenció.

Los factores que, según ella, llevaron a registrar estos indicadores por parte del INEGI fueron las acciones gubernamentales de aumento al salario mínimo, así como la implementación de los distintos programas sociales y pensiones del bienestar para diversos grupos sociales: desde las personas con discapacidad hasta las y los adolescentes.

Sheinbaum atribuyó estas reducciones al
Sheinbaum atribuyó estas reducciones al aumento al salario mínimo y la entrega de programas para el bienestar en México | Presidencia de la República

Información en desarrollo...

