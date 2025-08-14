Sheinbaum presume datos sobre reducción histórica de pobreza en sexenio de AMLO: “Es una hazaña”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las más de 13 millones de personas que salieron de la pobreza fue por el "extraordinario trabajo" del expresidente AMLO | Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo referencia a las nuevas cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares 2024 (ENIGH), registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual destaca una reducción considerable de más de 20 puntos respecto a la pobreza multidimensional y pobreza extrema en México.

Aunado a ello, la mandataria dijo que estos valores reflejan el “extraordinario trabajo” que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto después de comparar los índices con las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo (político y económico) funciona porque redujo la pobreza y, además, la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza", sentenció.

Los factores que, según ella, llevaron a registrar estos indicadores por parte del INEGI fueron las acciones gubernamentales de aumento al salario mínimo, así como la implementación de los distintos programas sociales y pensiones del bienestar para diversos grupos sociales: desde las personas con discapacidad hasta las y los adolescentes.

Sheinbaum atribuyó estas reducciones al aumento al salario mínimo y la entrega de programas para el bienestar en México | Presidencia de la República

Información en desarrollo...