“Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta garantizar seguridad a visitantes”, afirman autoridades de la alcaldía Benito Juárez

Luis Mendoza Álvarez, alcalde de Benito Juárez, informó que Plaza Mítikah permanecerá cerrada. Foto: X/@LuisMendozaBJ.

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México revelaron que la Plaza Mítikah permanecerá cerrada hasta garantizar la seguridad de los visitantes de este centro comercial.

Lo anterior, luego de que la noche del pasado martes 12 de agosto se registró un incidente en esta plaza, ubicada al sur de la capital del país, donde un elevador se desplomó y dejó un saldo de dos personas lesionadas.

Tras el hecho, diferentes servicios de emergencia de la Ciudad de México, así como de seguridad, se trasladaron a la zona para auxiliar a las personas heridas.

Las personas fueron atendidas por el personal de emergencia local, mientras que las personas que estaban en la plaza fueron desalojadas con la finalidad de revisar las medidas de Protección Civil, de acuerdo con lo notificado por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo.

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez revelaron que la plaza permanecerá cerrada. Foto: X/@BJAlcaldia.

El edil publicó un video en sus redes sociales oficiales durante la tarde de este miércoles 13 de agosto donde reveló que el centro comercial Plaza Mítikah permanecerá cerrado hasta que sea garantizada la seguridad de los visitantes.

“La Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta que garantice que es segura para todos los visitantes y vecinas y vecinos de Benito Juárez. No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones; el #OrdenYSeguridad en Benito Juárez es primero”, mencionó el alcalde de esta demarcación de la Ciudad de México por medio de sus redes sociales oficiales.

El panista recalcó que será hasta garantizar la seguridad de los visitantes Crédito: X/@LuisMendozaBJ.

Asimismo, detalló que personal del Instituto Nacional de Verificación Administrativa (INVEA) adscrito a la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades en la Plaza Mítikah.

Estas medidas fueron colocadas por el personal de la dependencia durante la mañana de este lunes 13 de agosto. Mendoza Acevedo mencionó que continuará la supervisión del lugar.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, mencionó que se continuará con la supervisión del lugar. Foto: X/@LuisMendozaBJ.

Fiscalía de CDMX ya inició las investigaciones, reveló alcalde de Benito Juárez tras caída de ascensor en Plaza Mítikah

De igual manera, Luis Mendoza Acevedo reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las investigaciones correspondientes, luego de registrarse la caída del ascensor la noche del pasado martes 12 de agosto, la cual dejó un total de dos personas lesionadas.

Señaló que las investigaciones son por el presunto delito de lesiones culposas. Asimismo, mencionó que las dos personas lesionadas contarán con todo el apoyo del Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron heridas por este incidente al sur de la Ciudad de México.

La Fiscalía de CDMX inició las investigaciones correspondientes por el caso. Foto: X/ @SGIRPC_CDMX.