México

“Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta garantizar seguridad a visitantes”, afirman autoridades de la alcaldía Benito Juárez

Se prohibió la entrada al centro comercial luego de que se registró el desplome de un elevador, el cual dejó un saldo de dos personas lesionadas

Por Omar Martínez

Guardar
Luis Mendoza Álvarez, alcalde de
Luis Mendoza Álvarez, alcalde de Benito Juárez, informó que Plaza Mítikah permanecerá cerrada. Foto: X/@LuisMendozaBJ.

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México revelaron que la Plaza Mítikah permanecerá cerrada hasta garantizar la seguridad de los visitantes de este centro comercial.

Lo anterior, luego de que la noche del pasado martes 12 de agosto se registró un incidente en esta plaza, ubicada al sur de la capital del país, donde un elevador se desplomó y dejó un saldo de dos personas lesionadas.

Tras el hecho, diferentes servicios de emergencia de la Ciudad de México, así como de seguridad, se trasladaron a la zona para auxiliar a las personas heridas.

Las personas fueron atendidas por el personal de emergencia local, mientras que las personas que estaban en la plaza fueron desalojadas con la finalidad de revisar las medidas de Protección Civil, de acuerdo con lo notificado por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo.

Autoridades de la alcaldía Benito
Autoridades de la alcaldía Benito Juárez revelaron que la plaza permanecerá cerrada. Foto: X/@BJAlcaldia.

El edil publicó un video en sus redes sociales oficiales durante la tarde de este miércoles 13 de agosto donde reveló que el centro comercial Plaza Mítikah permanecerá cerrado hasta que sea garantizada la seguridad de los visitantes.

“La Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta que garantice que es segura para todos los visitantes y vecinas y vecinos de Benito Juárez. No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones; el #OrdenYSeguridad en Benito Juárez es primero”, mencionó el alcalde de esta demarcación de la Ciudad de México por medio de sus redes sociales oficiales.

El panista recalcó que será hasta garantizar la seguridad de los visitantes Crédito: X/@LuisMendozaBJ.

Asimismo, detalló que personal del Instituto Nacional de Verificación Administrativa (INVEA) adscrito a la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades en la Plaza Mítikah.

Estas medidas fueron colocadas por el personal de la dependencia durante la mañana de este lunes 13 de agosto. Mendoza Acevedo mencionó que continuará la supervisión del lugar.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de
Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, mencionó que se continuará con la supervisión del lugar. Foto: X/@LuisMendozaBJ.

Fiscalía de CDMX ya inició las investigaciones, reveló alcalde de Benito Juárez tras caída de ascensor en Plaza Mítikah

De igual manera, Luis Mendoza Acevedo reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las investigaciones correspondientes, luego de registrarse la caída del ascensor la noche del pasado martes 12 de agosto, la cual dejó un total de dos personas lesionadas.

Señaló que las investigaciones son por el presunto delito de lesiones culposas. Asimismo, mencionó que las dos personas lesionadas contarán con todo el apoyo del Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron heridas por este incidente al sur de la Ciudad de México.

La Fiscalía de CDMX inició
La Fiscalía de CDMX inició las investigaciones correspondientes por el caso. Foto: X/ @SGIRPC_CDMX.

Temas Relacionados

Plaza MítikahCDMXAlcaldía Benito JuárezLuis Mendoza ÁlvarezBenito Juárezmexico-noticias

Más Noticias

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

El tapatío y el estadounidense protagonizarán una de las peleas más esperadas del año el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Canelo Álvarez revela qué hará

Secretaría de Trabajo y Gobierno de Michoacán dialogan con sector aguacatero en materia laboral

Entre los principales retos se encuentra la seguridad social y las condiciones dignas para desempeñar las actividades relacionadas a esta industria

Secretaría de Trabajo y Gobierno

La sacaron de España para darla en adopción en México: La Primera Sala de la Corte resolvió su último caso

La Suprema Corte reconoció el interés jurídico de una mujer adoptada en investigar su posible desaparición forzada internacional

La sacaron de España para

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

El sonorense aclaró los rumores de su matrimonio con la integrante de la dinastia Aguilar

Nodal confirma que se casó

Fotocívicas en la CDMX, por qué razones pueden multar a los conductores en CDMX

A diferencia de la fotomulta, que tiene como consecuencia un pago monetario, el sistema fotocívico funciona mediante puntos asignados a las placas de cada vehículo registrado

Fotocívicas en la CDMX, por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Servando Gómez, La Tuta, es

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

Detienen a tres hombres en Culiacán, Sinaloa, con armamento y más de 350 mil pesos en fentanilo

Quién es “Chuy”, miembro de alto rango de Los Mayos que compareció en Nueva York luego de ser entregado a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela que él

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

Christian Nodal culpa a Cazzu de romper el pacto de paz que tenían como ex pareja: “Se me hizo injusto”

Cinco días después de cortar con Cazzu, Christian Nodal empezó a salir con Ángela Aguilar

Christian Nodal admite que la llegada de Inti lo hizo madurar más que su matrimonio con Ángela Aguilar

DEPORTES

Canelo Álvarez revela qué hará

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?

Triplemanía 33: todo sobre el magnoevento de AAA, cartelera oficial, hora y transmisión