Elevador de la Plaza Mítikah se desploma; hay dos heridos

Se desploma un elevador en la Plaza Mítikah (X/ @LuisMendozaBJ)

Cerca de las 21:00 horas de este martes 12 de agosto se registró el desplome de un elevador dentro de la Plaza Mítikah, centro comercial ubicado sobre la Av. Río Churubusco 601 en la colonia Xoco de la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas se encontraban dentro del elevador cuando presentó las fallas.

Esta situación provocó la movilización de elementos de Protección Civil, por lo que activaron los protocolos de emergencia para atender a los heridos. Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, confirmó el accidente y explicó que personal especializado ya trabaja para atender a dos personas heridas, no reveló la identidad o la gravedad de su condición.

"Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de Protección Civil 360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas“, publicó en sus redes sociales.

Para plaza mitikah indican lesionados por caída de elevador Crédito: X, Gposiadeoficial

Plaza Mítikah suspende actividades tras desplome de un elevador

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que se suspendieron las actividades en la Plaza Mítikah para investigar qué causó la falla en el elevador. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano, mientras tanto suspendieron actividades en el centro comercial.

Por medio de un comunicado explicaron que iniciarán investigaciones para indagar qué causó la falla en el elevador.

Suspenden actividades en la Plaza Mítikah tras desplome de un elevador (X/ @SGIRPC_CDMX)

“Personal operativo informa que, al interior de una plaza comercial ubicada en Av. Rio Churubusco y Av. Universidad, Xoco @BJAlcaldia, un elevador presentó una anomalía, lo cual ocasionó que se detuviera de manera brusca en tres ocasiones, resultando afectadas dos personas que fueron atendidas por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía, y trasladadas para continuar recibiendo atención médica", precisaron.

Por otra parte, las autoridades determinaron la suspensión de actividades de la plaza, desde que se registró el incidente evacuaron a todas las personas del centro comercial.

Suspenden actividades en la Plaza Mítikah tras desplome de un elevador (X/ @SGIRPC_CDMX)

“Autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, determinaron la suspensión de actividades en la plaza comercial, hasta que se realice la revisión del correcto funcionamiento de los elevadores, así como de la documentación correspondiente”, informaron.