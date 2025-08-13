Plaza Mítikah tras desplome de elevador: seguridad y bienestar de sus visitantes son su “máxima prioridad”

Plaza Mítikah investiga incidente en elevador y refuerza medidas de seguridad|CRÉDITO: Izquierda (Alcaldía Benito Juárez), Derecha (Facebook: Mítikah Plaza Comercial)

A través de un comunicado, la Plaza comercial Mítikah informó este miércoles 13 de agosto que se encuentra trabajando en coordinación con autoridades y su equipo técnico para esclarecer el incidente ocurrido en uno de sus elevadores.

La administración del complejo detalló que la prioridad fue brindar atención médica inmediata a las personas que se encontraban en el ascensor, quienes fueron trasladadas a un hospital para su revisión.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, “En ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas” y los usuarios pudieron salir por su propia cuenta.

De acuerdo con el reporte inicial de la empresa encargada de la operación y mantenimiento de los equipos, el protocolo de seguridad del elevador se activó de manera adecuada, trasladando a los usuarios de forma segura hasta el sótano 1 del centro comercial.

Mítikah reiteró que la seguridad y el bienestar de sus visitantes son su máxima prioridad y aseguró que continuará monitoreando la salud de los afectados, además de reforzar sus medidas de seguridad.

¿Qué pasó en Mítikah?

Suspenden actividades en la Plaza Mítikah tras desplome de un elevador (X/ @SGIRPC_CDMX)

La noche del martes 12 de agosto, se registró el supuesto de un elevador dentro de la Plaza Mítikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, según autoridades de la demarcación.

El incidente dejó dos personas lesionadas, una mujer de 60 años y un hombre de 47 años, quienes fueron trasladados a un hospital con lesiones en la cabeza y cervicales.

El edil de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, confirmó el accidente y señaló que ya se atiende a los afectados mientras se desarrolla una revisión exhaustiva de las instalaciones.

Mendoza indicó que “Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando a dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por el personal de Protección Civil”.

Como parte de las acciones preventivas, la alcaldía Benito Juárez estableció un perímetro de seguridad y fijo que las actividades comerciales no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas y los responsables entreguen la documentación que acredite el funcionamiento seguro del inmueble.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino y abrió una investigación por el presunto delito de lesiones culposas derivadas de la caída del elevador.