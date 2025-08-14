Los Pueblos Mágicos cerca de CDMX donde los pobladores dicen que habitan duendes en sus bosques

Los duendes son seres mitológicos que suelen formar parte de la tradición oral de muchas culturas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda todos hemos escuchado hablar de los duendes, esos pequeños seres mitológicos que suelen esconder las cosas y a los que debes dejar ofrendas para que no se roben tus calcetines.

La tradición señala que estos seres aman vivir entre la naturaleza y en zonas boscosas, las cuales sobran en nuestro país y es por eso que si tu crees en su existencia, esta información puede interesarte.

Y es que existen algunos Pueblos Mágicos en México, los cuales se encuentran cerca de la Ciudad de México y donde tanto sus habitantes, como quienes los han visitado, aseguran que en sus bosques habitan estas pequeñas criaturas.

Es por eso que, si eres alguien a quien le gustaría ir en su búsqueda, aquí te damos algunas opciones.

De acuerdo con las leyendas, estos seres suelen ser traviesos y toman cosas de los humanos para ocultarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huasca de Ocampo

En Huasca de Ocampo, municipio ubicado en el estado de Hidalgo, México, la presencia de duendes forma parte de las tradiciones y relatos populares locales.

Esta zona, reconocida por su paisaje boscoso y su riqueza natural, ha sido escenario de diversas leyendas que mencionan la existencia de seres sobrenaturales, entre ellos los duendes.

La creencia en duendes en Huasca de Ocampo se ha transmitido de generación en generación y habitantes y guías turísticos refieren que los duendes suelen aparecer en zonas boscosas o en antiguas haciendas.

Según los relatos, estos seres disfrutan de hacer pequeños trucos, como esconder objetos, mover pertenencias o provocar ruidos extraños, lo que alimenta la idea de su presencia en el lugar. (FB: La Casa de los Duendes)

En este sentido, Huasca de Ocampo es reconocido como un Pueblo Mágico en el que sus mismos habitantes señalan que son los duendes quienes protegen y cuidan de sus bosques.

Además, en este lugar existe la llamada Casa de los Duendes en la cual se pueden ver altares a los diferentes duendes que, de acuerdo con los lugares y guías, suelen aparecer y que les han revelado sus nombres, así como peticiones de ofrendas que desean en la casa a cambio de no realizar sus típicas travesuras.

En este lugar también se organizan recorridos nocturnos donde, con un poco de suerte, y si los duendes así lo quiere, puedes tener alguna experiencia con ellos.

En esta casa los lugareños dejan ofrendas para tener a los duendes contentos. (FB: La Casa de los Duendes)

Peña de Lobos

La Reserva Ecológica Peña de Lobos es un área natural protegida ubicada en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente en la zona surponiente cercana a la alcaldía Magdalena Contreras y al municipio de Ocoyoacac.

Está situada dentro de la región conocida como el Ajusco-Chichinautzin y es una reserva que se caracteriza por su biodiversidad, extensos paisajes de montaña, los cuales sin duda son muy atractivos para estos seres.

De acuerdo con diversos videos de Tik Tok, de personas que han visitado este bosque en particular, los avistamientos y sucesos extraños son comunes en esta zona, razón por la cual algunos lo llama como el bosque encantado.

Cabe mencionar que de acuerdo con lugareños y visitantes no son solo duendes lo que habita en este bosque, sino que algunos reportan la presencia también de los llamados nahuales y señalan que el bosque guarda una gran concentración de energía.

Quienes han ido a acampar a sus bosques aseguran haber tenido contacto con estos seres. Fotos: Facebook/Peña de Lobos

Cómo contactar con un duende en un bosque

Si bien la idea de contactar con un duende en un bosque pertenece al ámbito de las leyendas, creencias populares y tradiciones orales, debido a que no se trata de hechos comprobados por la ciencia, de acuerdo con los relatos folklóricos, quienes desean tener un encuentro con un duende suelen seguir ciertas prácticas o rituales, entre los cuales se encuentra los siguientes:

Adentrarse en bosques conocidos por relatos de duendes, manteniendo silencio y respeto por el entorno.

Llevar pequeños objetos, ofrendas o dulces, que supuestamente atraen la curiosidad de los duendes.

Evitar actitudes desafiantes o burlonas y mostrar una actitud amistosa.

Agudizar la observación para notar cambios sutiles, ruidos extraños o pequeños movimientos entre los arbustos.

Es importante mencionar que estos consejos son parte del imaginario popular los cuales son relatos de valor cultural y su arraigo en las tradiciones locales.