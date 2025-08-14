México

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

El vehículo Volvo fue objeto de una inspección con un agente canino

Por Luis Contreras

Guardar
Los paquetes incautados (CBP)
Los paquetes incautados (CBP)

Agentes fronterizos de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de un camión que transportaba paquetes con posible cocaína y el cual provenía de México. Se trata de un cargamento que valdría millones de pesos.

Los hechos fueron realizados el pasado 9 de agosto e informados el 13 del mismo mes. Fue en el Puente Internacional Camino Real, el cual conecta Piedras Negra, Coahuila, con Texas que los elementos estadounidenses hallaron la droga.

Miles de dólares en droga

Dentro del camión Volvo ISX de 2007 fueron ubicados 16 paquetes con la presunta droga, los cuales dieron un peso de 36 .59 libras, es decir poco más de 16 kilogramos y medio de la sustancia.

Dichos paquetes fueron hallados tras una inspección no intrusiva que reveló anomalías en la unida de carga y que derivó en la revisión con ayuda de un agente canino.

“La inspección canina generó una alerta y una inspección física permitió el descubrimiento de 16 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 16.6 kg (36.59 libras) ocultos en el camión”, señala el informe de la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Elementos de CBP realizaron el
Elementos de CBP realizaron el aseguramiento (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Ilustrativa)

Las estimaciones de la CBP indican que el valor de la droga sería de más de 488 mil dólares, lo que la cambio actual representa más de 9 millones de pesos. El reporte oficial no indica qué sucedió con la persona encargada de la unidad.

Tras el aseguramiento, elementos gentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.

Más de 400 millones de pesos en metanfetamina y cocaína asegurados

Los hechos en la frontera fueron informados luego de que el pasado 12 de agosto las autoriades mexicanas realizaron el aseguramiento de 174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína en un puesto de revisión militar en Sonora.

El hombre capturado es originario
El hombre capturado es originario de Sinaloa (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

El conductor del vehículo, un hombre de 53 años originario de Sinaloa e identificado como Almicar “N”, fue capturado. La unidad salió de Nuevo León y pretendía llegar a Baja California. Las sustancias estaban entre galones de refresco y fueron descubiertas por elementos de seguridad tras una inspección con rayos Gamma.

Ya para el 13 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió en su informe diario que el aseguramiento representa una afectación de 425 millones de pesos a los grupos del crimen organizado.

Temas Relacionados

CocaínaCBPCoahuilaTexasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

Los habitantes del Cuarto Día y el Cuarto Noche definen sus estrategias en la noche de nominación

La Casa de los Famosos

Modalidad 40 del IMSS: paso a paso para pagar en línea y aumentar el monto de tu pensión

Esta modalidad optimiza el tiempo de los derechohabientes, además de brindar mayor seguridad al realizar la aportación

Modalidad 40 del IMSS: paso

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Brugada entrega nuevas tarjetas de Mi Beca para Empezar: por qué y quiénes se integran a este programa social

El depósito en este plástico es correspondiente al apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Brugada entrega nuevas tarjetas de

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: se definen los seis nominados de la semana

Estas son las 10 películas que cautivan a los usuarios de Prime Video México esta semana

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?