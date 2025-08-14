Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

Los paquetes incautados (CBP)

Agentes fronterizos de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de un camión que transportaba paquetes con posible cocaína y el cual provenía de México. Se trata de un cargamento que valdría millones de pesos.

Los hechos fueron realizados el pasado 9 de agosto e informados el 13 del mismo mes. Fue en el Puente Internacional Camino Real, el cual conecta Piedras Negra, Coahuila, con Texas que los elementos estadounidenses hallaron la droga.

Miles de dólares en droga

Dentro del camión Volvo ISX de 2007 fueron ubicados 16 paquetes con la presunta droga, los cuales dieron un peso de 36 .59 libras, es decir poco más de 16 kilogramos y medio de la sustancia.

Dichos paquetes fueron hallados tras una inspección no intrusiva que reveló anomalías en la unida de carga y que derivó en la revisión con ayuda de un agente canino.

“La inspección canina generó una alerta y una inspección física permitió el descubrimiento de 16 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 16.6 kg (36.59 libras) ocultos en el camión”, señala el informe de la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Elementos de CBP realizaron el aseguramiento (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Ilustrativa)

Las estimaciones de la CBP indican que el valor de la droga sería de más de 488 mil dólares, lo que la cambio actual representa más de 9 millones de pesos. El reporte oficial no indica qué sucedió con la persona encargada de la unidad.

Tras el aseguramiento, elementos gentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.

Más de 400 millones de pesos en metanfetamina y cocaína asegurados

Los hechos en la frontera fueron informados luego de que el pasado 12 de agosto las autoriades mexicanas realizaron el aseguramiento de 174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína en un puesto de revisión militar en Sonora.

El hombre capturado es originario de Sinaloa (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

El conductor del vehículo, un hombre de 53 años originario de Sinaloa e identificado como Almicar “N”, fue capturado. La unidad salió de Nuevo León y pretendía llegar a Baja California. Las sustancias estaban entre galones de refresco y fueron descubiertas por elementos de seguridad tras una inspección con rayos Gamma.

Ya para el 13 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió en su informe diario que el aseguramiento representa una afectación de 425 millones de pesos a los grupos del crimen organizado.