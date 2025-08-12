México

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Uno de los sujetos capturados cuenta con una herida por bala

Por Luis Contreras

Guardar
Los paquetes fueron asegurados tras
Los paquetes fueron asegurados tras la interceptación de dos vehículos (PNC Guatemala)

Elementos de seguridad de Guatemala realizaron el arresto de seis personas que fueron aseguradas con diversos paquetes con cocaína. Cinco de los individuos capturados son de origen mexicano y el sexto es proveniente de El Salvador.

Los hombres fueron identificados como Roderico “N”, de 48 años, quien se encuentra herido por proyectil de arma de fuego, Leo “N”, de 42 años, José “N”, de 33 años, Gilberto “N”, de 23 años, Miguel “N”, de 44 años. Mientras que el salvadoreño de 28 años es Milton “N”.

El decomiso de mil 500 paquetes de cocaína fue informado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala el 11 de agosto. Las autoridades del país centroamericano compartieron un video en el que pueden verse parte de las acciones de los agentes de seguridad.

También fue capturado un hombre originario de El Salvador. (@PNCdeGuatemala/X)

“También se les incautaron 3 celulares, 3 aparatos GPS, 2 teléfonos satelitales y un radio transmisor, que servirán para continuar con las investigaciones respectivas”, es parte del informe de los hechos.

Los mil 500 paquetes con la droga (que dieron un peso de más de mil 700 kilos) fueron asegurados luego de que elementos de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, que viajaban en helicópteros, observaron dos embarcaciones donde viajaban los ahora detenidos y las cuales fueron interceptadas.

Millones de pesos en droga

Algunos de los paquetes contaban con la imagen de la marca Chanel, la grabación también muestra a los detenidos siendo trasladados por los agentes.

Parte de las labores de
Parte de las labores de los agentes (Ministerio de Gobernación Guatemala)

Por su parte, el Ministerio de Gobernación detalló que la sustancia asegurada tiene un peso de mil 783 kilos y que tendrían un valor que supera los 183 millones de quetzales, es decir, unos 444 millones de pesos mexicanos.

“El conteo se realizó en un trabajo interinstitucional entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, #SGAIA-PNC, la Marina de la Defensa Nacional y fiscales, en el Comando Naval del Pacífico, puerto San José, Escuintla”, es parte del reporte de la Policía guatemalteca.

Mexicano capturado tras el hallazgo de un laboratorio clandestino

Cabe recordar que en mayo pasado fue informada la detención en Guatemala de un hombre originario de México como resultado del desmantelamiento de un laboratorio clandestino. En dicha ocasión el mexicano Irán “N”, de 45 años, fue capturado junto con Hans “N” y César “N”, de 27 y 20 años respectivamente y oriundos de Guatemala.

El arresto de las tres personas derivó de un cateo realizado a un inmueble en el municipio de San José Pinula.

Temas Relacionados

GuatemalaCocaínaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 11 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Quién es Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena que buscó eludir un alcoholímetro con el fuero

La senadora suplente no ha emitido pronunciamiento alguno acerca del video

Quién es Nathaly Chávez, senadora

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Beca Universitarios Transporte y Más CDMX inicia registro este lunes 11 de agosto: cómo registrarte a este programa social

Los beneficiarios de manera bimestral reciben un total de mil 500 pesos en sus respectivas tarjetas

Beca Universitarios Transporte y Más

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Colegas, amigos y seguidores de la escena musical han mostrado su apoyo al cantante, quien enfrenta la etapa más difícil de su enfermedad con gratitud y fortaleza

La banda Coda dedica emotivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco: detienen

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Aleks Syntek sufre aparatoso accidente en casa y termina fracturado

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde olvidó el micrófono y se oyó que rezó a Dios en contra de Elaine Haro

DEPORTES

Pelea de Alana Flores vs

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México