Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Los paquetes fueron asegurados tras la interceptación de dos vehículos (PNC Guatemala)

Elementos de seguridad de Guatemala realizaron el arresto de seis personas que fueron aseguradas con diversos paquetes con cocaína. Cinco de los individuos capturados son de origen mexicano y el sexto es proveniente de El Salvador.

Los hombres fueron identificados como Roderico “N”, de 48 años, quien se encuentra herido por proyectil de arma de fuego, Leo “N”, de 42 años, José “N”, de 33 años, Gilberto “N”, de 23 años, Miguel “N”, de 44 años. Mientras que el salvadoreño de 28 años es Milton “N”.

El decomiso de mil 500 paquetes de cocaína fue informado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala el 11 de agosto. Las autoridades del país centroamericano compartieron un video en el que pueden verse parte de las acciones de los agentes de seguridad.

También fue capturado un hombre originario de El Salvador. (@PNCdeGuatemala/X)

“También se les incautaron 3 celulares, 3 aparatos GPS, 2 teléfonos satelitales y un radio transmisor, que servirán para continuar con las investigaciones respectivas”, es parte del informe de los hechos.

Los mil 500 paquetes con la droga (que dieron un peso de más de mil 700 kilos) fueron asegurados luego de que elementos de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, que viajaban en helicópteros, observaron dos embarcaciones donde viajaban los ahora detenidos y las cuales fueron interceptadas.

Millones de pesos en droga

Algunos de los paquetes contaban con la imagen de la marca Chanel, la grabación también muestra a los detenidos siendo trasladados por los agentes.

Parte de las labores de los agentes (Ministerio de Gobernación Guatemala)

Por su parte, el Ministerio de Gobernación detalló que la sustancia asegurada tiene un peso de mil 783 kilos y que tendrían un valor que supera los 183 millones de quetzales, es decir, unos 444 millones de pesos mexicanos.

“El conteo se realizó en un trabajo interinstitucional entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, #SGAIA-PNC, la Marina de la Defensa Nacional y fiscales, en el Comando Naval del Pacífico, puerto San José, Escuintla”, es parte del reporte de la Policía guatemalteca.

Mexicano capturado tras el hallazgo de un laboratorio clandestino

Cabe recordar que en mayo pasado fue informada la detención en Guatemala de un hombre originario de México como resultado del desmantelamiento de un laboratorio clandestino. En dicha ocasión el mexicano Irán “N”, de 45 años, fue capturado junto con Hans “N” y César “N”, de 27 y 20 años respectivamente y oriundos de Guatemala.

El arresto de las tres personas derivó de un cateo realizado a un inmueble en el municipio de San José Pinula.