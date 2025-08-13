México

Cuáles son las empresas ligadas al huachicol y tiempos compartidos vinculadas al CJNG sancionadas por EEUU

El Departamento del Tesoro impuso restricciones a compañías y personas ligadas a esquemas fraudulentos que afectan a estadounidenses

Por Fabián Sosa

Guardar
Estados Unidos sanciona a empresas
Estados Unidos sanciona a empresas mexicanas vinculadas a fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta. (Jesús Aviles / Infobae México)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones a cuatro sujetos y 13 empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tienen esquemas de fraude de tiempos compartidos y del robo de combustible, conocido como huachicol.

De acuerdo con la OFAC, dichas compañías e individuos mantienen operaciones en Puerto Vallarta, un destino turístico relevante y considerado enclave estratégico de la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

El reporte señala que las sanciones afectan a Francisco Javier Gudiño Haro, Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y de manera directa destacan a Michael Ibarra Díaz Jr., la cuarta persona ligada al CJNG y que figura como líder de una red corporativa integrada por firmas dedicadas a servicios inmobiliarios, turismo, contabilidad y servicios automotrices.

Empresas mencionadas por la OFAC

Las sanciones buscan frenar esquemas
Las sanciones buscan frenar esquemas de fraude inmobiliario y turístico operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información proporcionada por la OFAC, entre las empresas enlistadas se encuentran inmobiliarias como: Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa SA DE CV, Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Servicios Inmobiliarios Ibadi, KVY Bucerías, Sunmex Travel y la Inmobiliaria Integral del Puerto.

También figuran empresas como CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, SA DE CV que realizaban actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría así como consultoría fiscal.

Además están de tipo turístico como es el caso de Crucero Santamaria S. de R.L. de C.V., Bucerías, TTR Go, Fishing Are Us y Santamaria Cruise.

Estas acciones se implementaron de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, referentes a la proliferación de drogas ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Según la OFAC, el CJNG desarrolla esquemas de estafa que aprovechan información de propietarios estadounidenses de tiempo compartido obtenida a través de cómplices internos.

Mediante llamadas o correos, los estafadores fingen representar a corredores de bienes raíces, abogados o firmas de servicios financieros para solicitar pagos anticipados de “cuotas” e “impuestos”.

Las víctimas transfieren fondos a cuentas mexicanas y, en ocasiones, sufren nuevas extorsiones por parte de individuos que se hacen pasar por abogados u oficiales de gobierno. Datos de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) y el FBI señalan que sólo en 2024 se recibieron cerca de 900 reportes de quejas relacionadas con estos fraudes, estimando que los estadounidenses afectados habrían perdido más de 50 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses remarcaron que todo bien o interés en bienes de las personas o empresas designadas, que esté bajo jurisdicción estadounidense, pasa a estar bloqueado.

Además, cualquier entidad que sea propiedad de los sancionados en al menos 50 % queda sujeta a las mismas restricciones.

La OFAC identifica a Michael
La OFAC identifica a Michael Ibarra Díaz Jr. como líder de la red de empresas sancionadas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Venimos por los cárteles de la droga terroristas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que está inundando nuestro país con fentanilo”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro. La medida, según el comunicado, busca desarticular los múltiples flujos de ingresos ilícitos que sostienen la actividad del CJNG, incluida la modalidad de fraude de tiempo compartido contra adultos mayores estadounidenses.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación, definido como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, figura desde 2015 en la lista de cabecillas extranjeros del narcotráfico y desde 2025 como organización terrorista extranjera.

Las autoridades destacan que la reacción ante el endurecimiento de controles antidrogas ha sido diversificar actividades delictivas hacia la extorsión, robo de combustible y nuevos fraudes.

El Departamento del Tesoro recomienda a personas titulares de tiempos compartidos en México revisar minuciosamente las ofertas no solicitadas y rechazar propuestas que impliquen pagos adelantados.

Las sanciones pueden implicar consecuencias civiles o penales para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que las violen, así como restricciones adicionales para instituciones financieras que celebren operaciones relevantes en nombre de personas designadas.

El objetivo, puntualiza el comunicado de la OFAC, es presionar a las organizaciones criminales y evitar que continúen beneficiándose de flujos ilícitos que ponen en riesgo a víctimas en ambos países.

Temas Relacionados

CJNGHuachicolTiempos compartidosPuerto VallartaOFACDepartamento del TesoroempresasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Acusan discriminación en Metro CDMX, viralizan video donde policía niega acceso a usuaria trans

Estas acciones dividieron opiniones en redes sociales entre los que apoyaron la decisión y quienes condenaron los actos

Acusan discriminación en Metro CDMX,

La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2025

‘Enrollados’ es el nuevo nombre que encabeza el proyecto que incluye al elenco original

La antigua conversación en casa

Sheinbaum minimiza impacto del sargazo en el turismo y plantea estrategias para contenerlo: “Puede tener varios usos”

Durante la conferencia matutina del 13 de agosto, Sheinbaum reconoció que no es claro cuál es la causa del fenómeno

Sheinbaum minimiza impacto del sargazo

Estas son las enfermedades que te cubre el Seguro Facultativo del IMSS

Esta protección médica a estudiantes brinda apoyo durante toda la carrera

Estas son las enfermedades que

Adela Micha publica adelanto de su entrevista con Christian Nodal: esto dijo de Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

El intérprete de regional mexicano rompió el silencio sobre su historia de amor con la madre de su hija Inti y la entrevista de su esposa que desató polémica

Adela Micha publica adelanto de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresario acusado por EEUU de

Empresario acusado por EEUU de sobornar a Pemex tendría vínculos con el Cártel de Los Zetas, según Guacamaya Leaks

Presumía lazos con crimen organizado, detienen a falso sacerdote colombiano en Guadalajara por presunto abuso sexual a menor

EEUU sanciona a miembros del CJNG y empresas ligadas a huachicol y fraudes turísticos en Puerto Vallarta

EEUU destacó entrenamiento a policías que detuvieron a 27 integrantes del CJNG en Aguascalientes

Ellos son los narcos entregados a EEUU que podrían enfrentar penas de cadena perpetua

ENTRETENIMIENTO

La antigua conversación en casa

La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2025

Adela Micha publica adelanto de su entrevista con Christian Nodal: esto dijo de Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

Adrián Di Monte responde a las críticas en La Casa de los Famosos México 3: “Las fricciones son parte del juego” | Entrevista

Conductores de ‘Sale el Sol’ relacionan polémica de Cazzu en librería con Nodal: “¿La habrán contactado sus abogados?"

Conductores de ‘Hoy’ se amarran una mano por el ‘Día Internacional de la Zurdera’

DEPORTES

Así serán las peleas preliminares

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Andrés Vaca da a entender que si recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

Tuca Ferretti llama ‘bruto’ a Alan Pulido tras pésima actuación con Chivas: “No puede meter un penal”

“Está horrible”: Usuarios critican supuesto nuevo uniforme de México para el Mundial 2026

“Indio, feo, naco”: Adrián Di Monte expone los insultos que desencadenaron la salida de porteros en Pumas