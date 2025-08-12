México

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Colegas, amigos y seguidores de la escena musical han mostrado su apoyo al cantante, quien enfrenta la etapa más difícil de su enfermedad con gratitud y fortaleza

Por Armando Guadarrama

Xava Drago anuncia el lanzamiento
Xava Drago anuncia el lanzamiento de nueva música como despedida a sus seguidores (Fotos: @xavacoda, Instagram)

“Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”. Con esta frase, Xava Drago, vocalista de la banda mexicana de rock Coda, anunció a sus seguidores que, pese al avance irreversible de su enfermedad, aún tiene un último regalo para quienes lo han acompañado durante décadas: nueva música que será publicada en los próximos días.

El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, no solo confirma la gravedad de su estado de salud, sino que también sintetiza el espíritu de gratitud y entrega que ha marcado su trayectoria.

La noticia principal, confirmada por el propio cantante, es que el cáncer de estómago que padece ha llegado a una etapa sin tratamiento posible. Los médicos, según relató Drago, le comunicaron que ya no existen alternativas terapéuticas viables.

“Los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

El vocalista de Coda confirma
El vocalista de Coda confirma que su cáncer de estómago ha llegado a una etapa irreversible (Foto: @xavacoda, Instagram)

Este anuncio, que representa un punto de inflexión en la vida del artista, ha generado una ola de solidaridad y mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de colegas y amigos.

La reacción de la banda Coda no se hizo esperar. En un comunicado público, los integrantes expresaron su respaldo incondicional a Drago: “Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón”.

Además, aprovecharon para reconocer el papel fundamental de la comunidad de fans, amigos y colegas que han brindado apoyo económico y emocional al cantante durante los meses más difíciles. “Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros”, añadieron los músicos.

Xava, líder del grupo de rock Coda, agradeció a las personas que han donado dinero para costear un novedoso tratamiento oncológico Crédito: @xavacoda, Instagram

El recorrido de Xava Drago frente al cáncer ha sido público y marcado por la resiliencia. En agosto de 2024, el vocalista informó que había sido sometido a una cirugía mayor para extirparle el estómago, intervención necesaria para intentar frenar el avance del tumor.

La gravedad del procedimiento lo obligó a suspender compromisos profesionales y a iniciar un tratamiento intensivo de quimioterapia y radioterapia.

Durante varios meses, los resultados parecieron alentadores: en marzo de 2025, Drago comunicó que se encontraba libre de cáncer, aunque debía continuar bajo vigilancia médica.

La esperanza, sin embargo, resultó efímera. Apenas un mes después, el cantante anunció la reaparición de la enfermedad. Desde entonces, la comunidad de seguidores de Coda ha mantenido una presencia constante, manifestando su apoyo a través de mensajes como “Gracias por el soundtrack de mi vida y gracias por hacernos vibrar con cada nota”, “Fuerza Xava” y “Eternamente en el corazón de cada fan”.

Estas expresiones reflejan el impacto que la voz de Drago y la música de la banda han tenido en varias generaciones.

La historia de Coda y
La historia de Coda y Xava Drago destaca su impacto en el rock en español desde los años noventa (IG)

En mayo pasado, el intérprete de “Aún” reapareció para informar que, gracias a las donaciones de sus seguidores, había podido iniciar un nuevo ciclo de tratamientos. En ese momento, se mostró optimista y agradecido: “Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es solo para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias, de verdad. Los veo muy pronto”.

No obstante, la evolución de la enfermedad llevó a un desenlace distinto al esperado.

El mensaje más reciente de Drago, además de informar sobre su estado de salud, constituye una despedida cargada de reconocimiento hacia quienes lo han acompañado en su vida personal y profesional.

“Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía. A todo el staff y crew que trabajaron conmigo; managers y promotores; a mis compañeros artistas; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años”, expresó el cantante.

La historia de Coda y de su vocalista se remonta a los años noventa, cuando la banda alcanzó notoriedad en la escena del rock en español con temas como “Aún” y “Eternamente”.

Hoy, ante la adversidad, Drago reafirma su vínculo con el público al prometer la publicación de canciones inéditas grabadas recientemente. “Pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, reiteró en su mensaje, subrayando la importancia de la música como legado y forma de conexión con sus seguidores.

