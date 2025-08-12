México

Esto dijo el Metro CDMX tras las inundaciones que afectaron a la terminal Pantitlán de la Línea 5 y A

Personal del STC activó los protocolos de emergencia para atender la situación y auxiliar a los usuarios

Por Luz Coello

Esto dijo el STC Metro de la inundación en Pantitlán (REUTERS/Luis Cortes)

La Ciudad de México volvió a registrar una fuerte tormenta que provocó inundaciones en diferentes puntos, durante la madrugada del martes 12 de agosto el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se vio afectado por la lluvia, ya que sus instalaciones amanecieron inundadas.

Ante esta situación, personal del Metro CDMX inició los protocolos correspondientes para desazolvar los accesos y evitar mayores problemas para el público usuario. En redes sociales se viralizaron imágenes y videos de cómo la zona de Pantitlán se inundó.

Debido a que en Pantitlán se conectan los servicios de la Línea 1, 5, 9 y A del Metro CDMX, los diferentes accesos a la estación presentaron encharcamientos e inundaciones considerables.

¿Qué dijo el Metro CDMX de las inundaciones en Pantitlán?

A través de un comunicado, el STC Metro explicó que atendieron la situación que dejó la fuerte lluvia en la capital. “El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que las estaciones que integran el conjunto Pantitlán de las Líneas 1, 5, 9 y A operan de forma normal desde el inicio de servicio de este martes, y las corridas de los trenes se realiza sin contratiempos”, precisaron.

Las autoridades explicaron que desde que notaron los encharcamientos e inundaciones en Pantitlán iniciaron los trabajos para limpiar los accesos, los accesos más afectados fueron a la Línea A y 5 del Metro CDMX.

“En las primeras horas de la jornada de hoy se coordinaron acciones para desalojar el agua acumulada y secar en zona de torniquetes y pasillos, principalmente en las conexiones de Pantitlán Línea A hacia la Línea 9 y 1, así como en Pantitlán Línea 5″, agregaron.

Las autoridades explicaron que desde que notaron los encharcamientos e inundaciones en Pantitlán iniciaron los trabajos para limpiar los accesos (REUTERS/Luis Cortes)

Por otra parte, precisaron que comprobaron el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo del STC Metro, los cuales previenen encharcamientos dentro de las estaciones y las vías.

“El área de instalaciones hidráulicas verificó el funcionamiento de equipos de rebombeo instalado en los cárcamos, que permiten el desalojo de agua del sistema de captación del Metro hacia la red de drenaje exterior, la cual se vio rebasada ante la fuerte lluvia que cayó durante la noche de ayer y madrugada de hoy”, compartieron.

CDMX pronostica más lluvias para este 12 de agosto

CDMX pronostica más lluvias para este 12 de agosto (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha advertido que las lluvias intensas previstas para la tarde y noche de este martes 12 de agosto podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Esta advertencia, difundida en un comunicado oficial y replicada en las redes sociales de la dependencia, subraya la necesidad de que la población tome precauciones ante la magnitud de las precipitaciones esperadas.

Por ello, la dependencia capitalina activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México debido a la previsión de lluvias fuertes acompañadas de granizo durante la tarde y noche de este martes. La medida responde a los pronósticos que anticipan precipitaciones de entre 15 y 29 mm, un volumen suficiente para generar afectaciones en la movilidad y la infraestructura urbana.

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del

Cuáles son los cargos del

Alessandra Rojo de la Vega

Santa Fe Klan pide protección

Tras lluvias históricas, el Sistema
