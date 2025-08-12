Cazzu rompió el silencio y confirma reunión con Belinda

La cantante argentina regresó a la Ciudad de México para la presentación de su nuevo libro. (@cazzu / CUARTOSCURO)

Cazzu regresó el lunes 11 de agosto a la Ciudad de México para un evento relacionado al estreno de su libro, “Perreo”. La cantante fue recibida por la prensa en el aeropuerto, por lo que compartió nuevos detalles sobre su vida personal y profesional . En diálogo con periodistas, la artista abordó temas de interés público, incluidas sus impresiones sobre la crianza de su hija Inti e incluso la situación con su expareja Christian Nodal y su familia.

Al ser consultada sobre la manutención de su bebé, Julieta Cazzuchelli señaló que actualmente no existe un acuerdo que considere justo desde el punto de vista económico, debido a los elevados gastos que implica la crianza de su hija.

Explicó que, aunque Christian Nodal cumple con la obligación, las cifras corresponden únicamente a lo que él estima adecuado. “Los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está”, señaló la cantante. Aclaró que, a diferencia de otras madres solteras, ella cuenta con la posibilidad de trabajar y generar ingresos propios, por lo que ha decidido no involucrarse en procesos legales que impliquen disputas familiares. “Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, afirmó.

En cuanto al contacto de Nodal con su hija, la artista dejó entrever que desde el pasado 27 de mayo no se ha producido un acercamiento entre el cantante mexicano e Inti. Sin embargo, remarcó su buena relación con la familia de su expareja, expresando cariño y respeto hacia ellos.

“Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, confesó.

Uno de los temas que generó mayor expectativa fue la posibilidad de que Cazzu se reúna con Belinda, quien también fue pareja sentimental de Nodal en el pasado. La cantante argentina confirmó su interés en conocer a la intérprete y reconoció su importancia dentro del ámbito musical.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, aseguró.

Las declaraciones de Cazzu reavivan las especulaciones de una posible colaboración tal vez en un futuro.

Cabe recordar que apenas en junio de este 2025, Belinda también habló sobre Julieta y le deseó lo mejor para sus próximos conciertos en CDMX. “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, declaró la cantante.