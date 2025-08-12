México

Cazzu rompió el silencio y confirma reunión con Belinda

La cantante argentina regresó a la Ciudad de México para la presentación de su nuevo libro

Por Cinthia Salvador

Guardar
La cantante argentina regresó a
La cantante argentina regresó a la Ciudad de México para la presentación de su nuevo libro. (@cazzu / CUARTOSCURO)

Cazzu regresó el lunes 11 de agosto a la Ciudad de México para un evento relacionado al estreno de su libro, “Perreo”. La cantante fue recibida por la prensa en el aeropuerto, por lo que compartió nuevos detalles sobre su vida personal y profesional . En diálogo con periodistas, la artista abordó temas de interés público, incluidas sus impresiones sobre la crianza de su hija Inti e incluso la situación con su expareja Christian Nodal y su familia.

Al ser consultada sobre la manutención de su bebé, Julieta Cazzuchelli señaló que actualmente no existe un acuerdo que considere justo desde el punto de vista económico, debido a los elevados gastos que implica la crianza de su hija.

Explicó que, aunque Christian Nodal cumple con la obligación, las cifras corresponden únicamente a lo que él estima adecuado. “Los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está”, señaló la cantante. Aclaró que, a diferencia de otras madres solteras, ella cuenta con la posibilidad de trabajar y generar ingresos propios, por lo que ha decidido no involucrarse en procesos legales que impliquen disputas familiares. “Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, afirmó.

Cazzu señaló que actualmente no
Cazzu señaló que actualmente no existe un acuerdo que considere justo con Nodal. Desde el punto de vista económico, debido a los elevados gastos que implica la crianza de su hija. (Foto: @cazzu)

En cuanto al contacto de Nodal con su hija, la artista dejó entrever que desde el pasado 27 de mayo no se ha producido un acercamiento entre el cantante mexicano e Inti. Sin embargo, remarcó su buena relación con la familia de su expareja, expresando cariño y respeto hacia ellos.

“Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, confesó.

Uno de los temas que generó mayor expectativa fue la posibilidad de que Cazzu se reúna con Belinda, quien también fue pareja sentimental de Nodal en el pasado. La cantante argentina confirmó su interés en conocer a la intérprete y reconoció su importancia dentro del ámbito musical.

Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, aseguró.

Las declaraciones de Cazzu reavivan las especulaciones de una posible colaboración tal vez en un futuro.

Cabe recordar que apenas en junio de este 2025, Belinda también habló sobre Julieta y le deseó lo mejor para sus próximos conciertos en CDMX. “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, declaró la cantante.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalBelindaÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en hoy: se registra sismo de 4.4 de magnitud en Tonalá, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en hoy: se registra

¿Quiénes son Mario Alberto Ávila y Alexandro Rovirosa, empresarios acusados en Texas por sobornos millonarios en Pemex?

Los empresarios mexicanos son señalados como piezas clave en una red de corrupción que involucró el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal

¿Quiénes son Mario Alberto Ávila

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 12 de agosto

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

México: condiciones climáticas y pronósticos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicanos con más

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Asesinan a Óscar Lerma “Guadaña Jr.”, hijo del líder de Banda Bostik, antes de un concierto en Edomex

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

DEPORTES

Pelea de Alana Flores vs

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México