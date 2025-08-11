Sheinbaum desmiente acusaciones contra Pablo Gómez y responde a la oposición

CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se le preguntó al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, su opinión sobre los señalamientos hechos por el gobierno de Estados Unidos respecto a un presunto caso de lavado de dinero durante su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ante esta consulta, Sheinbaum afirmó: “Nunca hubo queja formal contra Pablo, hizo un gran trabajo al frente de la UIF, ninguna queja del gobierno de los Estados Unidos”.

La presidenta agregó que la UIF cuenta con mayores facultades en México que las que tienen agencias estadounidenses dedicadas a investigaciones de este tipo.

Además, explicó que solicitó a Pablo Gómez colaborar en esta tarea porque, además de su experiencia, ha sido una figura clave en las reformas electorales del país.

