Sentencian a tres hombres por el asesinato de miembro de Seguridad Pública de Teoloyucan, Edomex

Los tres sujetos participaron en el ataque (FGJEM)

Tres hombres fueron sentenciados a 55 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Teoloyucan, Estado de México. Además de los años tras las rejas, se les impuso una multa de más de 300 mil pesos y 237 mil 768 pesos como reparación del daño.

Los sujetos condenados son José Daniel Ramírez Andrés, Alexis Iván Morales Jaime y Leonardo Brayan Tapia Ramírez, quienes fueron hallados responsables de homicidio calificado.

En agosto de 2024, agentes de la Policía Municipal de Teoloyucan y otros dos de la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) acudieron a las afueras de una bodega en el Barrio Santa María Caliacac, sitio al que llegaron los ahora sentenciados a bordo de vehículos.

Cuando los civiles se dieron cuenta de la presencia de los uniformados, los agentes fueron sometidos y les quitaron sus armas e identificaciones para saber qué hacían afuera del inmueble.

A los efectivos les quitaron sus armas e identificaciones (SSEM)

“Uno de los intervinientes detonó un arma de fuego en contra de A.E.C., en tanto que José Daniel Ramírez Andrés y Alexis Iván Morales Jaime golpearon a dos de los elementos policiacos y realizaron disparos de arma de fuego, para luego huir”, es parte de lo informado por las autoridades del Edomex el 10 de agosto.

Lo anterior derivó en la muerte de un hombre identificado como A.E.C., además de que otro agente de seguridad resultó lesionado. Tras el ataque los tres sujetos mencionados fueron capturados y llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

Cabe destacar que en el informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el día del ataque los atacantes llegaron y usaron para huir cuatro vehículos, aunque únicamente ha sido informada la sentencia contra tres personas.

Detenciones en el Estado de México

Objetivo prioritario capturado en Edomex (SSPC)

En la entidad mexiquense han sido capturados diversos sujetos ligados con actividades criminales. El pasado 8 de agosto fue informado el arresto de José Luis “N”, un hombre apodado Crack y quien es identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en la zona oriente del Edomex.

Cuando los agentes acudieron al sitio donde se encontraba, Crack accionó su arma de fuego en contra de los uniformados, lo que dejó un policía estatal lesionado sin que su vida fuera comprometida.

Mientras que el pasado 6 de agosto fueron detenidas 27 personas presuntos miembros de Los Alfas, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre lo ahora capturados está Eduardo Alberto “N”, alias El Alfa, supuesto jefe de la célula.