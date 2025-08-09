Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

José Luis "N" es identificado como objetivo prioritario en el Edomex. Foto: SSPC

José Luis “N”, alias “Crack”, fue detenido en el Estado de México en un operativo realizado por agentes de seguridad federal y estatal, así como de las Fuerzas Armadas, al ser identificado como un objetivo prioritario y generador de violencia en la región oriente.

El Gabinete de Seguridad informó que la captura se efectuó al ejecutar una orden de cateo en un domicilio del Estado de México en seguimiento a diversas líneas de investigación en la que los efectivos de seguridad ubicaron un domicilio donde se resguardaba un hombre generador de violencia en la zona oriente del estado.

Al arribar al sitio, los efectivos fueron agredidos a disparos por arma de fuego, por lo que repelieron el ataque y procedieron a controlar la situación.

Como resultado del enfrentamiento, un elemento de la Policía Estatal fue lesionado por disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. La salud del agente no se vio comprometida.

En el inmueble fueron localizadas armas de fuego, dosis de droga y equipo táctico. Foto: SSPC

Dentro del inmueble los elementos de seguridad detuvieron a José Luis “N” y localizaron armas de fuego largas, diversas dosis de drogas y equipo táctico.

Tras la acción, tanto el “Crack” como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que la aprehensión se realizó como parte del Mando Unificado Oriente en una acción encabezada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) tras labores de investigación e inteligencia.

Cartuchos y dosis de droga asegurados durante la captura del "Crack". Foto: SSPC

Capturan a implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

Este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jaret Roberto “H”, identificado como presunto responsable del asesinato del Fiscal General en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Jaret Roberto “H” fue localizado por los elementos de seguridad federales y de las Fuerzas Armadas en un centro de rehabilitación de Reynosa, Tamaulipas, derivado de trabajos de investigación que permitieron identificar un vehículo involucrado en el asesinato del delegado.

La camioneta en la que viajaba el delegado de la FGR fue atacada con explosivos y disparos en un tramo concurrido de Reynosa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los datos hallados en su celular permitieron corroborar su participación directa en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez, quien falleció este 4 de agosto luego de que sujetos armados lo interceptaran y dispararan en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, el sujeto es integrante de la facción de “Los Metros” del Cártel del Golfo y uno de los principales responsables del huachicol fiscal en la zona.