Requisitos para actualizar el acta de nacimiento: precios por Estado en 2025

Para poder obtener el acta de nacimiento será necesario tener una cuenta Llave MX.

El trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México ha migrado completamente al entorno digital, según los recientes cambios implementados por el Gobierno de México.

El acta de nacimiento es un documento oficial que permite acreditar el nombre, sexo, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento y nombre de los padres de la persona que lo solicita, mantiene su función como documento de identidad a nivel nacional.

A partir del 1 de agosto de 2025, las gestiones relacionadas con la obtención de la copia certificada del acta de nacimiento deben realizarse de manera exclusiva a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil. Este sistema digital centraliza todos los trámites en línea de dicho documento, desplazando por completo los portales previos y cualquier alternativa de trámite.

La copia certificada obtenida en este formato digital posee la misma validez que el documento original ante cualquier autoridad municipal, estatal y federal, siempre que se presente impresa en tamaño carta.

La nueva plataforma que permite emitir este documento requiere que los solicitantes cumplan con lo siguiente:

Tener una cuenta en Llave MX.

Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.

Realizar el pago en línea.

Descargar el documento

La nueva Plataforma Nacional del Registro Civil comenzó a funcionar el 1 de agosto de 2025.

Precio del acta de nacimiento por Estado, obtenida en línea

La persona que realice este trámite deberá tener en cuenta que el precio es por cada emisión del acta de nacimiento, ya que el documento puede ser solicitado como “acta actualizada”, por lo que en ese caso se deberá volver a pagar por este trámite cuantas veces sea necesario, por eso es importante guardar el archivo PDF que la plataforma emite.

Los costos de este documento oficial varía por estado, aquí la lista completa conforme a datos de la nueva Plataforma:

Aguascalientes $100.00 MXN

Baja California $243.00 MXN

Baja California Sur $224.00 MXN

Campeche $68.00 MXN

Coahuila $194.00 MXN

Colima $102.00 MXN

Chiapas $123.00 MXN

Chihuahua $128.00 MXN

Ciudad de México $94.00 MXN

Durango $135.00 MXN

Guanajuato $98.00 MXN

Guerrero $100.00 MXN

Hidalgo $147.00 MXN

Jalisco $95.00 MXN

Estado de México $69.00 MXN

Michoacán $162.00 MXN

Morelos $113.00 MXN

Nayarit $80.00 MXN

Nuevo León $68.00 MXN

Oaxaca $131.00 MXN

Puebla $160.00 MXN

Querétaro $141.00 MXN

Quintana Roo $57.00 MXN

San Luis Potosí $127.00 MXN

Sinaloa $124.00 MXN

Sonora $104.00 MXN

Tabasco $113.00 MXN

Tamaulipas $114.00 MXN

Tlaxcala $170.00 MXN

Veracruz $199.00 MXN

Yucatán $229.00 MXN

Zacatecas $110.00 MXN