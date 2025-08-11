Requisitos para actualizar el acta de nacimiento: precios por Estado en 2025

El trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México ha migrado completamente al entorno digital, según los recientes cambios implementados por el Gobierno de México.
El acta de nacimiento es un documento oficial que permite acreditar el nombre, sexo, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento y nombre de los padres de la persona que lo solicita, mantiene su función como documento de identidad a nivel nacional.
A partir del 1 de agosto de 2025, las gestiones relacionadas con la obtención de la copia certificada del acta de nacimiento deben realizarse de manera exclusiva a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil. Este sistema digital centraliza todos los trámites en línea de dicho documento, desplazando por completo los portales previos y cualquier alternativa de trámite.
La copia certificada obtenida en este formato digital posee la misma validez que el documento original ante cualquier autoridad municipal, estatal y federal, siempre que se presente impresa en tamaño carta.
La nueva plataforma que permite emitir este documento requiere que los solicitantes cumplan con lo siguiente:
- Tener una cuenta en Llave MX.
- Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
- Realizar el pago en línea.
- Descargar el documento
Precio del acta de nacimiento por Estado, obtenida en línea
La persona que realice este trámite deberá tener en cuenta que el precio es por cada emisión del acta de nacimiento, ya que el documento puede ser solicitado como “acta actualizada”, por lo que en ese caso se deberá volver a pagar por este trámite cuantas veces sea necesario, por eso es importante guardar el archivo PDF que la plataforma emite.
Los costos de este documento oficial varía por estado, aquí la lista completa conforme a datos de la nueva Plataforma:
Aguascalientes $100.00 MXN
Baja California $243.00 MXN
Baja California Sur $224.00 MXN
Campeche $68.00 MXN
Coahuila $194.00 MXN
Colima $102.00 MXN
Chiapas $123.00 MXN
Chihuahua $128.00 MXN
Ciudad de México $94.00 MXN
Durango $135.00 MXN
Guanajuato $98.00 MXN
Guerrero $100.00 MXN
Hidalgo $147.00 MXN
Jalisco $95.00 MXN
Estado de México $69.00 MXN
Michoacán $162.00 MXN
Morelos $113.00 MXN
Nayarit $80.00 MXN
Nuevo León $68.00 MXN
Oaxaca $131.00 MXN
Puebla $160.00 MXN
Querétaro $141.00 MXN
Quintana Roo $57.00 MXN
San Luis Potosí $127.00 MXN
Sinaloa $124.00 MXN
Sonora $104.00 MXN
Tabasco $113.00 MXN
Tamaulipas $114.00 MXN
Tlaxcala $170.00 MXN
Veracruz $199.00 MXN
Yucatán $229.00 MXN
Zacatecas $110.00 MXN