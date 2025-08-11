México

Requisitos para actualizar el acta de nacimiento: precios por Estado en 2025

A partir del 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México implementó modificaciones en trámites digitales como el acta de nacimiento

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Para poder obtener el acta
Para poder obtener el acta de nacimiento será necesario tener una cuenta Llave MX.

El trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México ha migrado completamente al entorno digital, según los recientes cambios implementados por el Gobierno de México.

El acta de nacimiento es un documento oficial que permite acreditar el nombre, sexo, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento y nombre de los padres de la persona que lo solicita, mantiene su función como documento de identidad a nivel nacional.

A partir del 1 de agosto de 2025, las gestiones relacionadas con la obtención de la copia certificada del acta de nacimiento deben realizarse de manera exclusiva a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil. Este sistema digital centraliza todos los trámites en línea de dicho documento, desplazando por completo los portales previos y cualquier alternativa de trámite.

La copia certificada obtenida en este formato digital posee la misma validez que el documento original ante cualquier autoridad municipal, estatal y federal, siempre que se presente impresa en tamaño carta.

La nueva plataforma que permite emitir este documento requiere que los solicitantes cumplan con lo siguiente:

  • Tener una cuenta en Llave MX.
  • Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
  • Realizar el pago en línea.
  • Descargar el documento
La nueva Plataforma Nacional del
La nueva Plataforma Nacional del Registro Civil comenzó a funcionar el 1 de agosto de 2025.

Precio del acta de nacimiento por Estado, obtenida en línea

La persona que realice este trámite deberá tener en cuenta que el precio es por cada emisión del acta de nacimiento, ya que el documento puede ser solicitado como “acta actualizada”, por lo que en ese caso se deberá volver a pagar por este trámite cuantas veces sea necesario, por eso es importante guardar el archivo PDF que la plataforma emite.

Los costos de este documento oficial varía por estado, aquí la lista completa conforme a datos de la nueva Plataforma:

Aguascalientes $100.00 MXN

Baja California $243.00 MXN

Baja California Sur $224.00 MXN

Campeche $68.00 MXN

Coahuila $194.00 MXN

Colima $102.00 MXN

Chiapas $123.00 MXN

Chihuahua $128.00 MXN

Ciudad de México $94.00 MXN

Durango $135.00 MXN

Guanajuato $98.00 MXN

Guerrero $100.00 MXN

Hidalgo $147.00 MXN

Jalisco $95.00 MXN

Estado de México $69.00 MXN

Michoacán $162.00 MXN

Morelos $113.00 MXN

Nayarit $80.00 MXN

Nuevo León $68.00 MXN

Oaxaca $131.00 MXN

Puebla $160.00 MXN

Querétaro $141.00 MXN

Quintana Roo $57.00 MXN

San Luis Potosí $127.00 MXN

Sinaloa $124.00 MXN

Sonora $104.00 MXN

Tabasco $113.00 MXN

Tamaulipas $114.00 MXN

Tlaxcala $170.00 MXN

Veracruz $199.00 MXN

Yucatán $229.00 MXN

Zacatecas $110.00 MXN

Temas Relacionados

Acta de nacimientoCiudad de MéxicoEstado de MéxicoVeracruzNuevo LeónOaxacaChiapasGobierno de Méxicotrámite2025Plataforma Nacional de Registro CivilLlave CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Al lugar llegó personal de Pemex y oficiales resguardan al evidencia en el sitio

Aseguran toma clandestina en inmueble

Paradero en Pantitlán se inundó tras fuertes lluvias: Línea 5 del Metro suspendió su servicio

Seis estaciones del STC Metro tuvieron que cancelar operaciones debido a los encharcamientos en la zona

Paradero en Pantitlán se inundó

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los nominados pasan a la sala de eliminación hoy 10 de agosto

Los cinco nominados podrían estar teniendo sus últimas horas dentro del reality

La Casa de los Famosos

AICM suspende momentáneamente operaciones de aterrizaje y despegue por fuertes lluvias en CDMX

La suspensión en las operaciones también afectará el horario de salida y llegada de algunos vuelos programados para las próximas horas

AICM suspende momentáneamente operaciones de

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Tamaulipas, según la IA?

En el estado hay dos poblaciones con esa denominación

¿Cuál es el Pueblo Mágico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran toma clandestina en inmueble

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los nominados pasan a la sala de eliminación hoy 10 de agosto

Ex esposa de Facundo sale en su defensa por pesada broma a Aldo de Nigris: “Jode por naturaleza”

Christian Nodal fue el gran ausente en el cumpleaños ‘digital’ de Pepe Aguilar, pero ya planean dueto

18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

Esto es lo que estaría ganando Aarón Mercury semanalmente en ‘La Casa de los Famosos México 3’

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos