Inscripciones Ciclo Escolar 2025-2026: paso a paso para descargar el acta de nacimiento en línea

El acta de nacimiento es solicitada para la inscripción del Ciclo Escolar 2025-2026. (Foto: Twitter/@CDMXConsejeria)

El acta de nacimiento es un documento oficial que año tras año es solicitado en las escuelas al momento de la inscripción, tanto para estudiantes de nuevo ingreso, quienes solo pasaron de grado de estudios o en trámites como cambio de escuela.

Este nuevo Ciclo Escolar 2025-2026 obtener el acta de nacimiento se llevará a cabo de forma distinta, ya que a partir del 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México implementó modificaciones en la administración de trámites relacionados con el acta de nacimiento.

Todas las gestiones en línea de este documento se centralizan, a partir de la fecha mencionada, en la Plataforma Nacional de Registro Civil. El trámite digital para obtener el acta de nacimiento debe realizarse exclusivamente a través de este sistema, eliminando la posibilidad de utilizar portales anteriores o alternativos.

El aviso se muestra en el sitio anterior y el nuevo redirige a la Plataforma Nacional de Registro Civil.

¿Cómo obtener el acta de nacimiento en línea?

El primer paso consiste en ingresar al nuevo sitio denominado Plataforma Digital de Registro Civil y localizar el apartado correspondiente a Acta de nacimiento en línea.

El acceso al portal exige el uso de una cuenta de Llave MX, la cual puede ser utilizada si ya se dispone de una, o bien, creada en ese momento. Para el registro, se requiere proporcionar información como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, dirección, así como un correo electrónico o un número de teléfono celular y la generación de una contraseña.

Tras completar el acceso, se habilita la opción para solicitar el acta de nacimiento ingresando la CURP. En caso de no contar con ella, es posible continuar mediante el llenado de datos personales.

El trámite del acta de nacimiento está alojado en la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil.

El sistema solicita adicionalmente el nombre de la madre o del padre para validar la búsqueda. Se indica la importancia de verificar que toda la información ingresada sea correcta antes de avanzar.

Concluida la validación de datos, el proceso continúa con la redirección al apartado de pago, el cual varía dependiendo la entidad, por ejemplo: Estado de México cuesta $69 pesos, mientras que para CDMX el pago llega a los 94 pesos.

Con el pago realizado, es posible recuperar el archivo correspondiente en formato PDF accediendo al portal Acta de Nacimiento del Gobierno de México. En este sitio se debe ingresar el folio de seguimiento proporcionado tras el pago, lo que permitirá descargar el documento en formato digital.

Este archivo puede ser utilizado para trámites en línea o, si se requiere, imprimirse para presentación física, tomando en cuenta que tiene la misma validez en blanco y negro o a color.