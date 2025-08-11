“¡No te bañas!”: Aarón Mercury frena coqueteos de Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 3

Los participantes son parte de la tercera temporada de este reality - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Los habitantes más jóvenes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México Aarón Mercury y Elaine Haro han vivido algunos momentos que los fanáticos han considerado que son románticos.

Todo comenzó cuando hace una semana ambos influencers aseguraron que estaban dispuestos a tener un romance, aunque lo expresaron con un tono de broma, pero muchos participantes lo tomaron en serio.

Este coqueteo ha estado presente en diferentes momentos de la casa, como lo fue en la pasada fiesta de este encierro en donde ambos bailaron y disfrutaron del momento en este encuentro que tenía como temática de Tulum.

Así sucedió el momento

Esa noche que prometía complicidad y tal vez romance, Mercury dejó en claro que no todo es juego bajo este techo. Entre luces, risas y miradas calculadas, el influencer frenó los avances de Elaine Haro, desarmando cualquier intento de Cupido por flecharlo.

Lo cual sucedió con un intercambio de frases afiladas y confesiones que sorprendieron a más de uno. Aarón sin miedo al qué dirán, lanzó un “no te bañas” que, lejos de incomodar, provocó sonrisas y reacciones en los presentes.

Los participantes son parte de la tercera temporada del reality Crédito: La Casa de los Famosos México

Sin embargo, Elaine, con una calma casi estratégica, mantuvo la distancia, él expresó: “tengo que guardar mi cosita para mi futura esposa”, confesó sonriendo un poco, dejando claro que no cedería tan fácilmente.

El momento escaló cuando Elaine, entre bromas y gestos juguetones, trató de acortar la distancia. Hubo intentos de posar juntos para una foto con apariencia de beso, ajustes de barbilla y miradas ensayadas, pero Aarón se mantuvo firme. “Yo ya me voy a dormir”, soltó, rompiendo el ritmo de la escena y dejando en suspenso cualquier desenlace romántico.

La intensidad de Elaine no pasó desapercibida. Ella misma se definió como “muy amorosa” y admitió que, sin atención, se enoja. Incluso aceptó que puede ser “muy empalagosa”, algo que Aarón catalogó como “red flag” sin dudarlo. La química, aunque evidente, se vio atravesada por este pulso entre la coquetería insistente y la resistencia calculada.

Entre bromas de otros participantes y comentarios como “serían bonita pareja” o “date a desear”, el ambiente parecía un tablero de ajedrez sentimental. Aarón jugaba a la cautela; Elaine, a la conquista directa. La comparación más atinada de la noche surgió de manera espontánea: “al gato y al ratón”. Ella, el felino decidido a atrapar; él, el roedor que esquiva y mide cada movimiento.

