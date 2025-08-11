México

Motociclista murió tras choque con camión de pasajeros que se incendió en la México-Querétaro

Los hechos ocurrieron rumbo a la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México

Por Omar Martínez

Un motociclista murió tras el
Un motociclista murió tras el accidente en la autopista México-Querétaro. (Crédito: X/@adn40)

Un accidente automovilístico se registró la tarde de este domingo 10 de agosto en la autopista México-Querétaro.

Los hechos ocurrieron en el Estado de México, los cuales, tras el incidente vial, dejaron un saldo de 11 personas heridas y un fallecido, según información preliminar.

La persona fallecida era un motociclista, de acuerdo con los primeros reportes.

De acuerdo con las versiones, era un camión de pasajeros, el cual se encontraba con ruta a la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, cuando se impactó contra un motociclista.

El motociclista, el cual perdió la vida y hasta el momento se desconoce la identidad del conductor, se encontraba circulando por carriles centrales cuando fue impactado por el autobús.

Debido a la fuerza del impacto, ambos vehículos, tanto la motocicleta como el camión, comenzaron a incendiarse, lo que generó una explosión y presencia de humo en el lugar.

La explosión fue escuchada por los automovilistas y personas de la zona, en tanto el humo se alcanzaba de gran altura, lo que fue notorio entre las personas.

Una intensa movilización de servicios de emergencia y seguridad del Estado de México se trasladó al sitio para realizar las labores correspondientes, principalmente personal de bomberos locales para sofocar el incendio de los vehículos.

El saldo fue de 1 persona muerta y 11 heridos. (Crédito: X/@adn40)

Motociclista murió tras el choque en la México-Querétaro y ser alcanzado por las llamas

Bomberos de Cuautitlán Izcalli se dirigieron al lugar para sofocar las llamas de los dos vehículos.

Reportaron que el motociclista aparentemente no portaba el casco, por lo que perdió la vida inmediatamente, además de que fue alcanzado por las llamas del siniestro que se originó por tras el choque.

Como se mencionó anteriormente, el autobús de pasajeros se dirigía hacia la terminal de Tepotzotlán. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 41 de esta autopista que conecta el Estado de México y la Ciudad de México.

Capufe informó sobre la afectación
Capufe informó sobre la afectación vial en la zona. Foto: X/@CAPUFE.

Personal de Bomberos locales, así como Protección Civil del municipio de Cuautitlán Izcalli, ya que fue el lugar donde ocurrió el accidente, reportaron que las unidades quedaron totalmente destruidas por las llamas.

Para que los elementos de emergencia y seguridad pudieran realizar las labores correspondientes, policías municipales, así como la Guardia Nacional, acordonaron el área y cerraron algunos carriles de la autopista México-Querétaro.

Se desconoce hasta el momento si el camión llevaba pasajeros

Hasta el momento se desconoce si el camión llevaba pasajeros, así como el estado de salud del conductor de esta unidad de transporte público.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

