Un muerto y 11 heridos tras volcadura de camioneta en barranco del Nevado de Toluca, Edomex

Una camioneta volcó y dejó una saldo de más de 10 heridos y un fallecido. Foto: Cortesía.

Una camioneta que aparentemente transportaba turistas volcó de un barranco en el Nevado de Toluca, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 10 de agosto, donde una persona falleció y se reportaron 11 heridos, de acuerdo con las cifras preliminares.

Debido a esto, autoridades federales ordenaron el cierre indefinido del área natural.

Fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas quienes informaron sobre el cierre del Nevado de Toluca.

Cierre indefinido del Nevado de Toluca. Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La información preliminar señaló que el vehículo fue rentado, aparentemente, por el grupo de turistas en su mayoría. Se trataba de un recorrido, el cual tenía como destino las lagunas del Nevado de Toluca.

Durante el trayecto y mientras se encontraban en el barranco, la camioneta volcó por una pendiente de más de 50 metros en esta zona del volcán.

Reportes indicaron que el conductor del vehículo turístico hacia las Lagunas del Nevado de Toluca perdió el control mientras realizaba el trayecto y cayó desde el barranco en la altura mencionada anteriormente.

Luego de este accidente, se hizo un llamado a los diferentes servicios de emergencia y de seguridad del Estado de México y de la zona cercana al volcán para atender a las personas heridas.

Persona fallecida y más de 10 heridos, reportaron medios

Información de Milenio Noticias, reportó que una persona murió en el lugar debido al accidente, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya confirmado este dato.

Un total de 11 personas resultaron heridas, indicó el mismo medio de comunicación, luego de la volcadura de este vehículo turístico la tarde de este domingo 10 de agosto en el Nevado de Toluca.

Reportes preliminares indicaron que, del total de las personas heridas, al menos seis eran menores de edad.

Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), de la Cruz Roja, Personal Relámpagos se trasladaron a este sitio en la entidad mexiquense para realizar las labores correspondientes.

No se ha confirmado la causa exacta del accidente

Pese a que los primeros reportes detallaron que la causa del accidente fue que el conductor perdió el control del vehículo, no se ha dado a conocer la causa exacta.

Por lo tanto, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Es común que las personas ofrezcan sus servicios desde el Parque de los Venados en vehículos para llevar a los visitantes a la zona turística del Nevado de Toluca.