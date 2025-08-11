México

Un muerto y 11 heridos tras volcadura de camioneta en barranco del Nevado de Toluca, Edomex

Tras el hecho, autoridades federales ordenaron el cierre indefinido del área natural

Por Omar Martínez

Guardar
Una camioneta volcó y dejó
Una camioneta volcó y dejó una saldo de más de 10 heridos y un fallecido. Foto: Cortesía.

Una camioneta que aparentemente transportaba turistas volcó de un barranco en el Nevado de Toluca, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 10 de agosto, donde una persona falleció y se reportaron 11 heridos, de acuerdo con las cifras preliminares.

Debido a esto, autoridades federales ordenaron el cierre indefinido del área natural.

Fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas quienes informaron sobre el cierre del Nevado de Toluca.

Cierre indefinido del Nevado de
Cierre indefinido del Nevado de Toluca. Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La información preliminar señaló que el vehículo fue rentado, aparentemente, por el grupo de turistas en su mayoría. Se trataba de un recorrido, el cual tenía como destino las lagunas del Nevado de Toluca.

Durante el trayecto y mientras se encontraban en el barranco, la camioneta volcó por una pendiente de más de 50 metros en esta zona del volcán.

Reportes indicaron que el conductor del vehículo turístico hacia las Lagunas del Nevado de Toluca perdió el control mientras realizaba el trayecto y cayó desde el barranco en la altura mencionada anteriormente.

Luego de este accidente, se hizo un llamado a los diferentes servicios de emergencia y de seguridad del Estado de México y de la zona cercana al volcán para atender a las personas heridas.

Persona fallecida y más de 10 heridos, reportaron medios

Información de Milenio Noticias, reportó que una persona murió en el lugar debido al accidente, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya confirmado este dato.

Un total de 11 personas resultaron heridas, indicó el mismo medio de comunicación, luego de la volcadura de este vehículo turístico la tarde de este domingo 10 de agosto en el Nevado de Toluca.

Reportes preliminares indicaron que, del total de las personas heridas, al menos seis eran menores de edad.

Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), de la Cruz Roja, Personal Relámpagos se trasladaron a este sitio en la entidad mexiquense para realizar las labores correspondientes.

No se ha confirmado la causa exacta del accidente

Pese a que los primeros reportes detallaron que la causa del accidente fue que el conductor perdió el control del vehículo, no se ha dado a conocer la causa exacta.

Por lo tanto, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Es común que las personas ofrezcan sus servicios desde el Parque de los Venados en vehículos para llevar a los visitantes a la zona turística del Nevado de Toluca.

Temas Relacionados

Nevado de TolucaEstado de MéxicoEdomexVolcaduraAccidente automovilísticoAccidente vialAccidente vehicularTolucamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el segundo eliminado del reality show?

La tensión crece entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Suspenden servicio en este tramo de Línea 3 del Metro de CDMX hoy domingo 10 de agosto

El transporte público de la Ciudad de México explicó la razón por la que no operan algunas estaciones de esta ruta de Universidad a Indios Verdes

Suspenden servicio en este tramo

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: las fechas de pago para el último cuatrimestre del año

Las entidades de seguridad social ya definieron los días en que realizarán los depósitos, incluido el aguinaldo

Pensión IMSS e ISSSTE 2025:

Apoyo al desempleo Bienestar: este es el último día para registrarse y recibir 15 mil pesos

Este programa busca aliviar la situación económica de las personas que no han sido contratadas o fueron despedidas recientemente

Apoyo al desempleo Bienestar: este

Requisitos para actualizar el acta de nacimiento: precios por Estado en 2025

A partir del 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México implementó modificaciones en trámites digitales como el acta de nacimiento

Requisitos para actualizar el acta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran toma clandestina en inmueble

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el segundo eliminado del reality show?

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los nominados pasan a la sala de eliminación hoy 10 de agosto

Ex esposa de Facundo sale en su defensa por pesada broma a Aldo de Nigris: “Jode por naturaleza”

Christian Nodal fue el gran ausente en el cumpleaños ‘digital’ de Pepe Aguilar, pero ya planean dueto

18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos