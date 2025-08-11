Caos en el AICM: Inundaciones, largas filas y cancelaciones de vuelos afectan a pasajeros (videos)

Graves afectaciones en el AICM tras fuertes inundaciones. (Redes sociales)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) vivió una de sus jornadas más caóticas tras las intensas lluvias del domingo 10 de agosto.

El fenómeno meteorológico provocó inundaciones en pistas y terminales, largas filas en todas las zonas de documentación y espera, y la suspensión de despegues y aterrizajes que ha durado más de cuatro horas.

Centenares de rutas resultaron canceladas o retrasadas y miles de pasajeros quedaron varados, mientras videos e imágenes del caos inundaban redes sociales, principalmente de las terminales 1 y 2.

Así se vivieron las inundaciones de este domingo en el AICM. (Redes sociales)

Las grabaciones exhiben charcos profundos que afectan salas de espera, pasillos y zonas cercanas a los mostradores de aerolíneas. Pisos resbaladizos, visibilidad reducida y dificultad para desplazarse fueron riesgos permanentes tanto para usuarios como para empleados aeroportuarios, que han trabajado al límite para evitar accidentes y mantener las operaciones mínimas posibles.

El agua se coló por filtraciones y sistemas de drenaje saturados. Equipos electrónicos y dispositivos de comunicación sufrieron daños por la humedad, lo que complicó la coordinación entre aerolíneas y las distintas áreas de control. Hay reportes de viajeros que documentan afectaciones directas en su equipaje y retrasos en los servicios básicos dentro del aeropuerto.

La inundación ralentizó o detuvo casi todos los procesos. Pasajeros reportaron que las filas para los mostradores de facturación y los controles de seguridad superaron fácilmente las dos horas de espera. Algunas personas, tras intentar sin éxito abordar sus vuelos, optaron por abandonar la terminal y buscar alternativas, mientras que otros permanecieron en espera sin certeza sobre el restablecimiento de operaciones.

La congestión se trasladó también al exterior. Las principales avenidas de acceso —Circuito Interior, Bulevar Puerto Aéreo y Eje 1 Norte— presentaron tráfico detenido, inundaciones y la imposibilidad de entrar o salir del aeropuerto en vehículo o a pie. Autobuses y taxis suspendieron servicio por imposibilidad de maniobra. Empleados reportaron estar varados y sin relevos, lo mismo que familiares de pasajeros que no pudieron ingresar para recogerlos.

Cancelaciones, desinformación y molestia generalizada

El cierre de operaciones del AICM se comunicó oficialmente en redes sociales a las 20:53 horas. La dirección del aeropuerto atribuyó la suspensión de vuelos y la operación limitada a la escasa visibilidad y a la urgente necesidad de garantizar la seguridad operacional.

Diversas aerolíneas, mediante mensajes y comunicados, informaron reprogramaciones masivas y cancelaciones en rutas de corto y mediano alcance.

Los tableros electrónicos reportaron cancelaciones en vuelos nacionales e internacionales, incluidas salidas hacia Bogotá, Cancún, Punta Cana, Cairo y Monterrey.

En foros y redes, usuarios reclamaron la falta de información oportuna por parte de las aerolíneas y el aeropuerto, relatando horas de espera, filas interminables, incertidumbre y ausencia de personal que informara sobre alternativas. “Es increíble que, a menos de un año del Mundial, demos esta imagen a los turistas”, publicó una viajera en X.

Otros pasajeros lamentaron que la infraestructura colapse ante lluvias aun cuando es temporada alta. Las quejas se centraron también en la falta de inversión en mantenimiento y drenaje que, según especialistas, ha evidenciado una vez más su insuficiencia para resistir tormentas.

Daño a la infraestructura y respuesta oficial

Inundaciones provocan caos en los alrededores del AICM. (X)

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) confirmó los daños generados por las lluvias, pidió disculpas y aseguró que activó protocolos de emergencia y brigadas para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible.

Personal de Protección Civil, bomberos y equipos hidráulicos trabajaron en las zonas afectadas. El gobierno de la ciudad activó el “Plan Tláloc” para el desalojo de agua en áreas críticas como La Viga, San Antonio Abad, Calzada Ignacio Zaragoza y los alrededores del aeropuerto. Sin embargo, los trabajos de desazolve no permitieron liberar todos los accesos exteriores durante varias horas.

El impacto en la conectividad fue inmediato: vuelos desviados a otros estados, rutas reprogramadas y cancelaciones simultáneas en el AIFA y aeropuertos alternos de la zona metropolitana.

Fuertes inundaciones en inmediaciones del AICM. (Redes sociales)

Las críticas en redes se relevaron junto a videos donde puede verse agua fluyendo dentro de las zonas de espera y salas de abordaje. Entre las quejas más repetidas está el uso del TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) para pagar la deuda del cancelado aeropuerto de Texcoco.

La crisis abre de nuevo el debate sobre la infraestructura aeroportuaria en México ante la cercanía del Mundial 2026, donde se espera arriben millones de viajeros internacionales. “Si así está el aeropuerto con lluvias normales, ¿qué va a pasar cuando lleguen millones por el Mundial?”, reflexionó una pasajera.

La parálisis del aeropuerto generó a su vez un efecto dominó en la movilidad de la capital. Servicios de Metro, Metrobús y transporte de apoyo suspendieron tramos por anegamientos y daños.