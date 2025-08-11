México

Adrián Di Monte rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

El actor se convirtió en el segundo eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

Por Cinthia Salvador

Adrián Di Monte se convierte
Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México. (Foto: @adriandimonte, Instagram)

La noche del domingo 10 de agosto, Adrián Di Monte se despidió de La Casa de los Famosos México 3 al convertirse en el segundo eliminado de la temporada. De acuerdo con la dinámica del reality, el actor fue quien menos votos recibió por parte de la audiencia, lo que definió su salida del programa.

Durante la ceremonia, Di Monte compartió la placa de nominados con Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde. Alexis fue el primero en recibir el anuncio de salvación y regresó al interior de la casa. La permanencia de Mar provocó un reencuentro con Aldo de Nigris y Aarón Mercury, mientras que Priscila volvió en la última ronda.

A pesar de no haber obtenido ningún posicionamiento, la eliminación de Di Monte fue inminente y sorprendió a los integrantes del cuarto Noche, quienes no anticipaban la partida del actor. El propio Di Monte reconoció la dificultad que implica formar parte del reality show. En la post gala, agradeció al público su respaldo y compartió detalles sobre su experiencia en el encierro.

El actor reveló que fue
El actor reveló que fue muy complicado estar dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

“Estoy muy agradecido con el público mexicano, porque yo pensé que me iban a sacar a la primera. Mi revelación fue la más funada”, expresó durante la emisión especial tras su eliminación. Di Monte también señaló que su estancia en el reality resultó ser una de las experiencias más exigentes de su carrera. “Cuando vas a la Casa de los Famosos, es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida, no te puedes tomar nada personal, tienes que amar a tus compañeros, compartir y ver al ser humano detrás del personaje”, comentó.

El actor estuvo ausente de su entorno familiar poco después de celebrar su boda, ocurrida el 8 de julio, lo que añadió un componente emocional al reto del encierro. Al despedirse, Di Monte manifestó su intención de apoyar a su equipo hasta el último momento y agradeció al público la oportunidad de haber formado parte del show.

Así se despidió Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México

Al llegar al foro donde fue recibido por Galilea Montijo, el actor tuvo la oportunidad de conectarse y hablar una vez más con sus compañeros, antes de reencontrarse con su esposa, Nuja y romper en llanto.

El se sinceró y delcaró
El se sinceró y delcaró que la pasó muy mal sobre el encierro. (Captura de pantalla YouTube)

“Los quiero muchísimo, gracias por todo el cariño a todos. Facundo, te quiero, sigue siendo el villano. Ninel, son hermosos en su papel. Cuarto Noche échenle muchas ganas (...) qué gusto compartir con ustedes, siempre los tendré en m corazón. Ganen, jueguen y diviértanse”, expresó.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

  • Facundo
  • Ninel Conde
  • Mariana Botas
  • Shiky
  • Elaine Haro
  • Priscila Valverde
  • Dalílah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Luis Rodríguez ‘Guana’
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury

