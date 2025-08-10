México

¿Cuál es la playa más bonita de Tabasco, según la IA?

El estudio toma como criterios la belleza natural y la seguridad

Por Joshua Espinosa

Guardar
México tiene 17 estados con
México tiene 17 estados con salida al mar, Tabasco es uno de ellos. Créditos: Cuartoscuro/Carlos Canabal Obrador

La inteligencia artificial de Infobae, ScribNews, ha elaborado un exhaustivo análisis sobre las playas más atractivas del estado de Tabasco, concluyendo que Playa Paraíso ocupa el primer lugar en belleza y preferencia entre visitantes y expertos.

Según la evaluación realizada por ScribNews, diversos factores como la belleza natural, la seguridad, la orientación familiar, la variedad de actividades y los precios accesibles posicionan a Playa Paraíso como la mejor opción en el estado de Tabasco.

Para determinar este resultado, la IA se basó en una revisión minuciosa de rankings turísticos, opiniones de viajeros y análisis especializados. El modelo identificó patrones consistentes en la valoración positiva de Paraíso frente a otras opciones disponibles en Tabasco, tomando en cuenta fuentes reconocidas del sector turístico digital y foros de usuarios experimentados.

Playa Paraíso cuenta con una
Playa Paraíso cuenta con una gran variedad de actividades con precios accesibles. Créditos: Cuartoscuro/Carlos Canabal Obrador

Uno de los aspectos más destacados por la inteligencia artificial es la belleza natural que caracteriza a Paraíso. Las playas del municipio cuentan con extensas franjas de arena y áreas protegidas de manglares, que contribuyen a su imagen escénica. Lugares como Puerto Ceiba y Playa Azul forman parte de este atractivo, ya que ofrecen ambientes donde predominan las aguas tranquilas, entorno verde y un claro respeto por la naturaleza.

ScribNews también valoró los niveles de seguridad presentes en la zona. El análisis de la IA señala que Paraíso reporta índices relativamente bajos de incidencia delictiva respecto a otros destinos tabasqueños, lo que representa un atractivo principalmente para familias y turistas preocupados por viajar a lugares confiables.

La orientación familiar constituye otro de los pilares en el análisis de ScribNews. Tanto la infraestructura como la oferta de servicios en Paraíso han sido desarrolladas considerando a los núcleos familiares, con zonas de sombra, áreas de descanso y espacios recreativos.

Playa paraíso cuenta con un
Playa paraíso cuenta con un fuerte cuidado medioambiental, lo que hace que destaque por su belleza natural. Créditos: Cuartoscuro/Carlos Canabal Obrador

En cuanto a la diversidad de actividades, Playa Paraíso ofrece opciones que van más allá de la natación. La IA resalta la disponibilidad de recorridos en lancha entre manglares, paseos en kayak, pesca recreativa y observación de aves, así como la oportunidad de degustar productos del mar recién capturados. Esta variedad contribuye a que tanto amantes de la naturaleza como familias encuentren alternativas adaptadas a sus intereses y edades, lo que suma puntos en la evaluación final.

Por último, el criterio económico jugó un rol decisivo en el análisis. ScribNews identificó que los precios en alojamiento, alimentos y actividades en Paraíso suelen mantenerse en rangos moderados, especialmente si se comparan con conocidos destinos de playa en otros estados del país. Esta accesibilidad permite que un mayor número de personas pueda disfrutar de experiencias de calidad sin enfrentar costos elevados.

En suma, la selección de Playa Paraíso como la más bonita de Tabasco por parte de ScribNews se fundamenta en una metodología integral que incluyó información objetiva y opiniones verificadas de múltiples fuentes. El equilibrio logrado entre entorno natural, seguridad, ambiente familiar, diversidad recreativa y precios razonables fue clave para que la IA de Infobae posicionara a la costa en lo más alto del ranking tabasqueño.

Temas Relacionados

TabascoPlayaMarParaísoPlaya ParaísoTurismoVacacionesmexico-noticias

Más Noticias

Lilly Téllez se lanzó contra Noroña por foto con Nicolás Maduro

La senadora del PAN mencionó a autoridades de los Estados Unidos en su publicación

Lilly Téllez se lanzó contra

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 10 de agosto

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías para la tarde y noche de hoy domingo 10 de agosto

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Lluvias CDMX: activan doble alerta

Abelito se enoja como nunca en La Casa de los Famosos México ante la falta de comida: “vale madr*”

Este domingo los habitantes están preocupados por la desaparición de la comida que se encontraba resguardada en el congelador y que ya no está en su lugar

Abelito se enoja como nunca

Estos son los precios mínimos que México fijó para el jitomate

El Acuerdo fija precios mínimos en dólares por kilogramo para las principales variedades de tomate fresco

Estos son los precios mínimos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque armado del CJNG

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Operativo en penal de Puebla revela red de contrabando, incautan posible marihuana, cristal y más de 30 celulares

Vinculan a proceso a presunto asesino de fiscal federal en Tamaulipas

Cae presunto narcorrancho en Jalisco, aseguran armas largas, municiones y equipo táctico

ENTRETENIMIENTO

Abelito se enoja como nunca

Abelito se enoja como nunca en La Casa de los Famosos México ante la falta de comida: “vale madr*”

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue la tarde de los habitantes y descubre al segundo eliminado hoy 10 de agosto

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 10 de agosto: desaparece la comida, previo a la segunda gala de eliminación

Mar Contreras es ignorada por las mujeres en La Casa de los Famosos México 3 y las redes arden

Ya no hay comida en La Casa de los Famosos México 3: Dalílah Polanco explota tras desaparición de reservas de alimentos

DEPORTES

Leagues Cup: así quedaron definidos

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos

Memo Ochoa quiere extender su legado en clubes y ya suena para llegar a España para hacer historia

América vs Querétaro: violencia opaca victoria de las Águilas con riña entre aficionados de ambos equipos

Faitelson reconoce que atacó a José Ramón Fernández, pero no se arrepiente de nada: “tengo la conciencia limpia”

Robert García revela sus expectativas de la pelea Canelo vs Crawford: “Tiene oportunidad de sorprender”