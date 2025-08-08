México

Ninel Conde y LCDLFM reciben ultimátum: buscan evitar otro “Adrián Marcelo” y fuga de patrocinadores, según Javier Ceriani

La producción frenó el conflicto entre los famosos para evitar más polémicas, según el periodista de espectáculos

Por Anayeli Tapia Sandoval

Según Javier Ceriani, la televisora
Según Javier Ceriani, la televisora busca evitar un nuevo escándalo, como el de Adrián Marcelo. (LCDLFM)

La reciente confrontación entre Ninel Conde y Alexis Ayala en “La Casa de los Famosos México” ha provocado inquietud entre directivos de Televisa, quienes buscan evitar una nueva crisis mediática similar a la que enfrentaron en la temporada anterior con el caso de Adrián Marcelo, cuando la reacción de marcas y patrocinadores puso en riesgo la viabilidad comercial del programa ante señalamientos de violencia provenientes del influencer contra Gala Montes.

A través de su canal de YouTube, Javier Ceriani expuso la alerta interna de la televisora ante el riesgo de controversias ligadas a temas de violencia de género.

El conflicto estalló durante una prueba semanal, cuando Alexis Ayala, presionado por el ritmo del juego, gritó “quítate” a la participante Elaine Haro.

Ninel Conde le reclamó a Alexis Ayala por gritarle “quítate” a Elaine Haro durante la prueba grupal. Conde acusó a Alexis de falta de respeto y de ejercer violencia verbal hacia Elaine. Señaló que ese tipo de actitudes forman parte de conductas que no deben permitirse y que pueden considerarse una forma de violencia, especialmente cuando se dirigen a una mujer.

La cantante le reclamó a su compañero por la manera en que le habló a Elaine Haro Credito: Vix

Conde señaló que su reacción buscaba proteger a sus compañeras y al mismo tiempo evidenciar comportamientos que, en su opinión, deben corregirse.

Por su parte, Alexis Ayala justificó que su actuar se debió a la exigencia y presión del reto grupal. Explicó ante otros participantes que no tuvo intención de ofender a Elaine ni a Ninel, reconociendo que su tono puede ser brusco. Tras el incidente, Ayala ofreció una disculpa directa a Elaine Haro, pero quedó molesto con la Bombón asesino, afirmando que metió temas delicados que no tenían nada qué ver.

Un mensaje claro: No abordar violencia de género

De acuerdo con Ceriani, la reacción de la televisora fue inmediata. Ejecutivos de la empresa se habrían comunicado directamente con la productora de “La Casa de los Famosos México”, Rosa María Noguerón, quien a su vez le habría comunicado a Ninel Conde que no se permitirá que la narrativa del programa tome el rumbo de denuncias públicas de violencia de género, ante el temor de perder apoyo publicitario.

(Captura de pantalla YouTube)

“La empresa no quiere que se repita la pesadilla de Adrián Marcelo”, relató el periodista, evocando el episodio en el que patrocinadores cortaron lazos comerciales tras los señalamientos públicos del conductor.

El ultimátum no solo se habría limitado a la producción interna. Ceriani aseguró que la orden se extendió a los reporteros y medios que cubren entretenimiento dentro del grupo Televisa, instruyéndolos a evitar emitir comentarios negativos sobre Ninel Conde o Alexis Ayala, e incluso a no profundizar en la disputa.

En ese contexto, la respuesta de Ninel Conde habría sido contundente. Según Ceriani, la actriz y cantante dejó claro que continuará denunciando cualquier situación que considere violencia o falta de respeto, independientemente de las consecuencias y advertencias.

¿Qué pasó en LCDLFM 2?

Durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, Adrián Marcelo hizo comentarios considerados misóginos y ofensivos, entre los que destacó la frase: “Una mujer menos que maltratar” tras la eliminación de una compañera.

Adrián Marcelo. Instagram.

Estas declaraciones, sumadas a otras actitudes y dichos, causaron indignación entre la audiencia y provocaron que varios patrocinadores se retiraran del programa.

Entre las empresas que retiraron su apoyo se encuentran Unilever (marcas Rexona y Helados Holanda), Nestlé (Nescafé y Purina) y Cklass. Todas argumentaron que los valores promovidos en el reality no coincidían con los de sus marcas. Esta salida representó una pérdida económica considerable, estimada en 300 millones de pesos.

Ante la presión mediática y la retirada de patrocinadores, Adrián Marcelo abandonó el programa el 4 de septiembre de 2024. Aunque oficialmente se presentó como una decisión personal, la situación estuvo marcada por la crisis generada a raíz de sus comentarios.

