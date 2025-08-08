Israel Vallarta presentará denuncias contra Cárdenas Palomino y otros funcionarios involucrados en su caso

Israel Vallarta en conferencia de prensa desde la CDMX . Foto: Diego Ulises Mendoza

Israel Vallarta afirmó que interpondrá una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia para la prevención del Delito de la extinta Policía Federal, y otros funcionarios, involucrados con su caso tras permanecer en casi 20 años en prisión sin recibir sentencia por el caso Florence Cassez.

En conferencia de prensa en medio de una calle de la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Israel Vallarta compartió varias impresiones luego de que el 1 de agosto saliera del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Sobre la denuncia de Cárdenas Palomino dijo que no sólo denunciará a él, “sino son varios funcionarios, entre otros responsables. Ya están ahí precisados en la denuncia. Y les puedo comentar a ustedes que yo interpuso un recurso de apelación cuando me notificaron que ya se había dado el inicio a una carpeta, pero fue únicamente por el delito de tortura”.

Agregó que el Ministerio Público tiene “la posibilidad y capacidad para que antes de la consignación, si es a su criterio, pueda cambiar el delito o, si aprecia más, los haga valer”.

“Entonces, será hasta el momento de la consignación y una vez ante el juez que le corresponda, hacerlo valer”, dijo ante medios de comunicación.

Información en desarrollo...