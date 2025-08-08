Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

(Facebook/Mayab Noticias)

Tres hombres fueron detenidos en Ciudad de México por su presunta participación en el asesinato de Mario Machuca Sánchez, quien se desempeñaba como Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos: CROC en Cancún, Quintana Roo.

La aprehensión se efectuó por parte de elementos de las fuerzas armadas, así como de seguridad federal y estatal, quienes tras labores de inteligencia e investigación lograron ubicar a los tres hombres ocultos en la Ciudad de México para evitar su detención.

Tras el homicidio del líder sindical, quien fue asesinado a tiros en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo el pasado 4 de agosto, los agentes de seguridad identificaron los movimientos de tres sujetos que correspondían con las características de los investigados y lograron ubicarlos en la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que fueron localizados en la colonia Moctezuma con dosis de droga, por lo que efectuaron una revisión para descartar conductas ilícitas que resultó en el hallazgo de nueve bolsas con marihuana.

Foto: SSPC

Infobae México pudo conocer que los detenidos son Ángel Yair “S”, de 21 años de edad; Arnulfo “E”, alias “El Nunfo”, de 34 años y Guillermo “N” de 47 años, quienes son identificados como los autores materiales del homicidio de Mario Machuca.

De acuerdo con la información obtenida, a Ángel Yair “S” le habrían ofrecido 50 mil pesos por asesinar al líder sindical y un vuelo todo pagado a Cancún. A su arribo, le habrían dado el dinero para que se hospedara en un hotel y posteriormente planearon la logística del asesinato.

Luego de tres intentos lograron su cometido y asesinaron a Machuca, además de pedirle llevar a cabo dos homicidios más por los que no habría recibido el pago correspondiente.

Tras un cruce de información realizado por las autoridades, se tuvo conocimiento de que “El Nunfo” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado ocurrido en marzo pasado.

Los presuntos responsables del homicidio de Mario Machuca se trasladaban en una motocicleta y portaban una mochila de entregas por aplicación. Foto: FGE Quintana Roo

*Información en desarrollo...