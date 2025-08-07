México

Segundo Simulacro Nacional 2025: Sistema de Alerta Masivo vía celulares

Por primera vez se usará este alertamiento en el país

Por Jorge Contreras

Segundo Simulacro Nacional de 2025
Segundo Simulacro Nacional de 2025 con alerta vía celular (captura)

Este año, México realizará un ejercicio sin precedentes en materia de protección civil. El Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), y por primera vez incluirá una prueba de alertamiento masivo vía telefonía celular en todo el país.

Durante este ejercicio, programado al mediodía, se simulará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos que hipotéticamente se extenderían a estados como Guerrero, Colima, Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, entre otros.

La alerta llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares activos en todo México, sin necesidad de contar con datos móviles o conexión a internet.

Gracias a la tecnología Cell Broadcast, el mensaje se desplegará directamente en la pantalla del celular, acompañado de un sonido distintivo y una vibración, incluso si el dispositivo está en modo silencioso o el usuario está en medio de una llamada.

Este es el mensaje que se enviará

Sistema de Alertamiento Masivo para
Sistema de Alertamiento Masivo para el segundo Simulacro Nacional 2025 el 19 de septiembre próximo (captura)

El mensaje que se recibirá en los celulares será claro y directo:“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro.”

Autoridades como Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, han subrayado que este ejercicio no sustituye los medios tradicionales de alerta —como altavoces, radio y televisión—, sino que los complementa, buscando consolidar una cultura de prevención en la población.

A partir de este año, la nueva herramienta será capaz de emitir alertas segmentadas por tipo de emergencia, ya sea sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas o incendios forestales, pudiendo adaptarse territorialmente —a nivel municipio, región o todo el país— según la situación lo amerite.

Alerta Sísmica 2025, así funcionará
Alerta Sísmica 2025, así funcionará en el Segundo Simulacro Nacional 2025 (captura)

Para poder activar las notificaciones y que no se presenten fallas, los usuarios de teléfonos con sistema operativo iOS y Android deberán configurar su móvil.

Las personas que tengan alguna duda, podrán contactar a las autoridades a través del número 079 como canal de asistencia.

Este ejercicio tecnológico coloca a México en la misma línea de países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile y Corea del Sur, que también emplean sistemas avanzados de alerta para proteger a su ciudadanía.

Temas Relacionados

Segundo Simulacro NacionalSistema de Alerta Masivocelularsismomexico-noticias

