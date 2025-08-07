México

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

El actor se ha sincerado en varias ocasiones sobre su vida personal y profesional en el reality show 24/7

Por Jazmín González

Alexis Ayala confesó el padecimiento
Alexis Ayala confesó el padecimiento con el que vive en La Casa de los Famosos México.

Alexis Ayala se ha convertido en uno de los habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México tras el arranque de la segunda semana del programa.

Contrario a los primeros días, el villano de telenovelas comenzó a mover las piezas del juego y busca unir al cuarto noche para enfrentar a los famosos de la habitación contraria.

Sin embargo, sigue conservando su sinceridad ante las cámaras y con sus compañeros, pues recientemente reveló la enfermedad que padece y por la que cuida su alimentación.

Alexis Ayala se maquilla en
Alexis Ayala se maquilla en La Casa de los Famosos México (ViX)

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos México

Hasta ahora, el intérprete de 59 años es el único que ha confesado tener un padecimiento que lo hace cuidar su alimentación en el reality show.

Se trata de la hipertensión arterial sistémica, es decir la presión alta, una condición médica crónica que suele ser considerada una enfermedad silenciosa por la falta de síntomas evidentes.

Pese a su condición, el actor se ha mostrado siempre cercano a sus compañeros y dispuesto a participar en las dinámicas de ‘La Jefa’. Además, se ha acoplado a los alimentos que Dalílah Polanco y Mar Contreras preparan dentro de la casa.

Alexis Ayala en "Si nos
Alexis Ayala en "Si nos dejan" (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Que es la hipertensión arterial sistémica, conocida como presión alta

La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica en la que la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma persistente. Dicha condición obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear sangre hacia el resto del cuerpo.

También conocida como presión alta, puede no presentar síntomas durante años, pero aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, daño renal y otras complicaciones.

Usualmente suele ser asintomática en sus etapas iniciales, por lo que muchas personas no saben que la padecen. Sin embargo, cuando la presión arterial está muy elevada o se mantiene alta durante mucho tiempo, pueden aparecer síntomas como:

  1. Dolor de cabeza, especialmente en la región occipital (parte posterior de la cabeza)
  2. Mareo o vértigo
  3. Zumbido en los oídos
  4. Visión borrosa o alteraciones visuales
  5. Sangrado nasal espontáneo
  6. Fatiga o confusión
  7. Dolor en el pecho o dificultad para respirar
Alexis Ayala en La Casa
Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Se considera hipertensión arterial cuando las cifras de presión arterial superan los 140/90 mmHg en mediciones repetidas, por lo que su diagnóstico y control requieren mediciones regulares y, en muchos casos, tratamiento médico y cambios en el estilo de vida.

