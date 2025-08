Bellakath revela que casi muere tras someterse a cirugía estética: “Perdí muchísima sangre”

La cantante ha sido abierta respecto a su transformación física y las cirugías estéticas a las que se ha sometido. (Foto: @labellakath, Instagram)

Bellakath, un referente del reguetón mexicano, ha sido siempre abierta respecto a su transformación física y las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Sin embargo, recientemente reveló que una de estas intervenciones estuvo a punto de costarle la vida.

La cantante Bellakath recordó en El Minuto que cambió mi destino la grave crisis de salud que detonó una mala cirugía estética. (Crédito: El minuto que cambió mi destino, YouTube)

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, la intérprete de “Gatita” compartió detalles de su experiencia con las liposucciones y el riesgo que enfrentó en una de ellas.

“Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: ‘no, que me hagan cintura’”, relató. Luego se sometió a una segunda intervención, esta vez una liposucción completa con transferencia de grasa a los glúteos.

Pero fue tras esta segunda cirugía cuando las cosas se complicaron gravemente. “No me gustó cómo me había quedado el abdomen y además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal”, recordó. Según explicó, la operación fue riesgosa tanto por negligencia médica como por su decisión de someterse a varios procedimientos en una sola intervención. “Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘hágame todo de una vez’”.

Los momentos posteriores a la operación fueron críticos. Bellakath describió cómo su temperatura corporal descendió drásticamente y experimentó una fuerte pérdida de sangre. “Estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces, escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir”.

Mientras aún se encontraba en ese estado crítico, recibió una llamada que marcaría un punto de inflexión en su vida. “Cuando desperté, que se me había bajado el efecto de la anestesia, revisé la llamada y era que cantara La gata de la Agrícola Oriental, y Bellakath era para mí”, dijo, revelando que justo en ese instante se presentó la oportunidad que detonaría su carrera musical.

A pesar de su dura experiencia, la cantante se sometió a nuevas cirugías estéticas. Foto: @labellakath.

Hoy, la cantante reconoce que la experiencia la marcó profundamente y lanza una reflexión sobre los peligros de las cirugías estéticas mal planeadas o ejecutadas. Su testimonio pone sobre la mesa un tema que afecta a muchas mujeres jóvenes: los estándares estéticos, la presión social y los riesgos de alterar el cuerpo sin el acompañamiento médico adecuado.

Con esta confesión, Bellakath indicó que buscaba advertir sobre las consecuencias de decisiones apresuradas en busca de una imagen ideal.