“No incurrí en un acto ilegal ni en una conducta indebida”, dice Ricardo Monreal sobre sus vacaciones en España

Ricardo Monreal se refirió a sus vacaciones en España durante la una conferencia en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió su reciente viaje a Europa luego de que se difundieran imágenes en las que aparece comiendo en un hotel de lujo en Madrid, España.

El legislador explicó que la visita formaba parte de una promesa personal realizada a su esposa desde hace tiempo.

Según el relato del diputado morenista, el viaje concretado a Europa responde a este pendiente familiar, cumpliendo así la promesa que le hiciera a su esposa respecto a recorrer el Camino de Santiago.

En conferencia de prensa, detalló que dicha promesa surgió en el contexto de la peregrinación anual a San Juan de los Lagos, hábito que mantiene cada inicio de enero junto a su esposa, iniciando su trayecto desde Aguascalientes hasta Zacatecas.

Durante una de estas peregrinaciones, su esposa le solicitó realizar el recorrido por el Camino de Santiago, ruta histórica de peregrinación que inicia en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, atravesando el noreste de España.

“No incurrí en acto ilegal alguno ni en una conducta indebida, el diputado por Morena recalcó que sus vacaciones fueron impulsadas por buscar ”compensar" a su esposa, ya que por debido a sus funciones le ha quitado “muchas horas”.

Ricardo Monreal aseguró que los legisladores “como él”, le quitan a su familia “calidad de vida, tiempo y nunca se recupera”; con respecto a las criticas, el morenista resaltó que cuando los recursos económicos para vacacionar como lo hizo, son propios, “no deberían ofender o lastimar a persona, periodista, medio de comunicación o asociación alguna”.

Declaró que en la Cámara de Diputados todos los trabajadores tienen derecho a dos semanas de vacaciones, destacó que lo único que lo único que hizo fue “cumplir con un compromiso personal, incluso, religioso”.

Luisa María Alcalde afirmó que los políticos de Morena usaron sus propios recursos para vacacionar en Europa y Japón. | X- Luisa María Alcalde

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre quién podría tener los recursos para “espiar” a los integrantes de Morena, Monreal contestó: “yo he salido en muchas ocasiones y es la primera vez que me sacan una fotografía en un restaurante con mi esposa, es falso que yo me hospedara ahí... Nunca había sentido tanto acoso”.

El legislador también expresó que no sabe quién los pudo espiar, de forma burlesca dijo, “ya llegó el que andaba ausente... Es parte de un proceso que estamos viviendo en el país... lo que quiero también afirmar es que es con recurso propio”.

“No se me puede negar que tengo derecho a vacacionar con mi esposa. No ofendo a nadie. ¿A quién ofendo? Si es mi dinero el que gasto y en un horario que no lastimo a nadie, no incumplo mi responsabilidad constitucional. Es más, le aseguro que hay muchos también de otros partidos vacacionando allá, pero no salen”, expresó el diputado.

En los últimos días, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, instó a todos los militantes del partido a respetar los principios de austeridad, además, respaldó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a llevar una vida en la “justa medianía”, situación que no se ha visto reflejada en algunos legisladores morenistas.