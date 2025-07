Lydiana García, psicóloga intuitiva, “Si yo descanso, me puedo morir”: ¿Cómo lidiar con el agotamiento físico y emocional?

El ciclo de autoexigencia y la cultura de la productividad perpetúan el estrés y dificultan el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sociedad que premia la productividad constante y el cumplimiento de expectativas externas, el descanso ha dejado de ser visto como una necesidad. Así lo expresa la Dra. Lydiana García, psicóloga intuitiva y especialista en trauma, durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie. Con la frase “si yo descanso, me puedo morir”, García explica la manera en que muchas personas viven atrapadas en un ciclo de autoexigencia que las lleva al límite.

El agotamiento, según la revista Psychology Today, es un estado de fatiga mental, emocional y física causado por un estrés prolongado y repetido. Aunque comúnmente se asocia al ámbito laboral, también puede surgir en otros espacios de la vida cotidiana como la crianza o las relaciones personales, lo cual afecta el bienestar, la salud física, la capacidad de concentración, la toma de decisiones y la calidad de las relaciones. En palabras de García, llega un punto en el que “hay más estresores que tiempo y espacio para poder descansar, para poder vivir, nutrirnos y todo eso”.

Detrás de dicho estado muchas veces se esconde una autoexigencia desmedida. García, quien ha compartido en su página oficial “como muchas, crecí con creencias y expectativas que limitaban mi voz y mi autenticidad”, señala que esta presión interna puede ser heredada o aprendida dentro de dinámicas familiares y culturales.

“Yo me sentía menos, por lo que hacía más”, confiesa, revelando una situación que también vivió a través de su padre: “Hay que dar el doble, hay que ser súper responsable. Hay que seguir hacia adelante”. Esta mentalidad puede parecer admirable, pero tiene un alto costo físico y emocional. “Pues tengo que hacerlo porque si no qué va a pasar, ese miedo de que si yo descanso me puedo morir”.

Cómo se manifiesta el agotamiento

El agotamiento suele manifestarse como insomnio, irritabilidad y desconexión emocional, advierte García.

Esta condición dañina a veces se disfraza de insomnio, irritabilidad, errores frecuentes en el trabajo o incluso una sensación constante de estar desconectados de la vida. Para la Dra. García, este desgaste puede llegar a parecerse a un trastorno de ansiedad generalizada. “Hay personas que tienen dificultad para dormir; hay personas que no duermen o duermen más. Otras tienen mucha preocupación mental, dificultad para concentrarse en el trabajo, pueden cometer más errores. Y puede ser algo peligroso”, advierte, ya que la fatiga acumulada tiene consecuencias graves, desde accidentes hasta rupturas en relaciones primordiales.

La cultura del rendimiento perpetúa este estado al reforzar comparaciones constantes. García subraya la importancia de detener ese ciclo, pues la presión externa tiende a alimentar una necesidad de sobreprepararse y estar en control absoluto de lo que se dice, se hace o se proyecta. “Siempre estaba muy pendiente de lo que decía, de lo que no, de lo que tenía que haber dicho, de lo que no tenía que haber dicho, y me quedaba ahí pensando”, comparte, dando voz a un estado de ansiedad que muchas personas experimentan en la vida cotidiana.

Desde una perspectiva neurocientífica, García explica que el agotamiento constante mantiene al cuerpo en un estado de hiperactivación simpática, el cual está relacionado con la supervivencia y la acción. “Cuando estamos en estado de sobrevivencia, estamos en esa necesidad de hacer, buscar, seguir, y eso no nos va a ayudar a que nuestro cerebro esté integrado”, señala.

En este estado, el sistema nervioso simpático está en alerta, mientras que el parasimpático, responsable del descanso, la digestión, la recuperación, permanece inactivo. Esta desregulación afecta procesos esenciales como el sueño, la creatividad y la capacidad de conexión emocional con los demás.

Cómo iniciar el camino hacia el descanso real

Pequeños hábitos de descanso diario ayudan a restaurar el equilibrio cuerpo-mente, afirma la psicóloga.

Romper con la autoexigencia y restaurar el equilibrio cuerpo-mente implica un proceso consciente y profundo, para ello, la Dra. García propone empezar por analizar si el estilo de vida actual es sostenible para la salud física y emocional. “Evalúa cómo estás, qué tan sustentable es lo que estás haciendo. ¿La vida que estás llevando es para la salud del cuerpo?”, invita a reflexionar.

Sumado a ello, sugiere mirar hacia el árbol genealógico para identificar patrones familiares que podrían afectar la salud: “En mi familia hay cáncer, colesterol alto, muchas cosas. Y pregúntate: la vida que estás llevando, ¿qué tan sustentable es?”.

La clave, según García, está en implementar pequeños pero significativos hábitos de descanso que permitan al sistema nervioso regresar a un estado de calma. “Tienes que evaluar cómo puedes descansar, cómo puedes dormir, cómo tomar pequeños descansos durante el día”, indica.

Algunas recomendaciones para ello incluyen levantar los pies por cinco minutos, escuchar música relajante, reducir la estimulación visual y auditiva, y delegar responsabilidades cuando sea posible. Para la especialista, estos actos simples tienen el poder de regenerar el cuerpo y la mente si se realizan con constancia y conciencia.

Es importante destacar que el descanso no es solo físico, también es emocional; requiere validar las necesidades individuales, establecer límites y cultivar relaciones de apoyo. En este contexto, García plantea una pregunta fundamental: “¿El apoyo que tienes es suficiente para que, si un día necesitas algo de emergencia, alguien esté ahí?”, una reflexión fundamental para entender que el bienestar no se construye en soledad, sino en conjunto, pues es necesario pausar, no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente, reconectados con la autenticidad y bienestar integral.