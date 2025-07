Por qué es necesario el cortisol en el organismo y cómo regularlo para evitar ansiedad e insomnio

La pérdida de cabello puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos, nutricionales o ambientales que afectan la salud capilar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años las palabras estrés y cortisol han estado muy mencionadas por factores variados como la productividad laboral, adaptación a la digitalización y nuevos programas con la Inteligencia Artificial y hasta por cuestiones tan simples como enfermedades, exámenes escolares, problemas familiares y de pareja; sin embargo hay que mencionar que es necesario para precisamente hacerles frente.

“Se conoce como la hormona del estrés. Cuando estamos bajo este tipo de situaciones nuestro cortisol se incrementa en diferentes concentraciones, pero esto tiene una razón y es que el permite tener una presión arterial adecuada para poder enfrentar la respuesta primaria de huida, de pelea. Es así, se llama ancestralmente el estrés. También el cortisol ayuda a mantener una concentración de glucosa en sangre suficientemente alta para tener reservas de combustible inmediatas. Es decir, el cortisol es una hormona fundamental para la vida”, explicó el Dr. Oded Stempa Blumenfeld.

El también médico del Centro Médico ABC, y que lleva 20 años ejerciendo, explica que normalmente la gente que vive en un medio urbano y que tiene uno o dos trabajos, que suele dormir poco, que se encuentra sumamente agobiada por su estilo de vida se preocupa mucho por el estrés.

— ¿Cómo desestresarse?

— Tiene que ver con la manera de descansar, ver la manera de dedicarse un poco de tiempo a él y a su familia y con eso le va a bajar el cortisol. ¡Caramba!, es increíble que vienen buscando algún medicamento que les baje el cortisol, es que naturalmente es de lo más fácil, pero muchas veces no saben cómo hacerlo.

— ¿Cómo saber cuando el cortisol es malo?

— Es interesante lo que me dice, porque generalmente nos bombardean que el cortisol es malo. Es cierto que vivimos bajo estrés, con una vida muy acelerada, con con poco tiempo le dedicamos. O sea, con las redes sociales, por ejemplo, le dedicamos más horas que ver a nuestros hijos, por ejemplo, o a descansar o es lo primero que dejamos en la noche o no dormimos por estar viendo dos horas de TikTok o lo que sea. Y entonces ese nivel de estrés nos hace estar pues como ansiosos, con insomnio, etcétera.

— ¿Qué otras opciones naturales nos puede decir como para regulalo?

— Las mejores opciones que hay que buscar es el equilibrio en nuestras vidas, porque incluso la misma sociedad y la misma cultura, en las últimas dos o tres décadas, nos ha enseñado erróneamente a todos que lo más importante en la vida es el trabajo. Y eso no es cierto. Lo más importante en la vida es la salud y la y la paz, la tranquilidad de nosotros y de nuestras familias. El problema es que no le damos el justo lugar a esto y la gente realmente está dándole, eh, mucho más espacio a cuestiones laborales y le dedicamos mucho más tiempo a la a al escroleo de los teléfonos inteligentes en redes sociales. Se nos van las horas, se nos se nos van los días en eso y y estamos perdiendo justamente el equilibrio.

Quisiera darle un ejemplo muy interesante de la importancia que tiene el cortisol para mantener nuestra vida, y demostrar que no es malo. La gente que padece eh deficiencia de cortisol por alguna enfermedad autoinmune o porque tuvo que ser operado de las glándulas suprarrenales cosa, son cuestiones rarísimas que ocurran, pero puede ocurrir. Y es gente que no tiene cortisol, que no produce su propio cortisol y tiene que recibir.

El cortisol no es el enemigo, es una hormona que se conoce también como dentro del grupo de las hormonas contrarreguladoras fundamental para la vida. Como mencionábamos, la gente que tiene deficiencia de cortisol requiere la suplementación de por vida, derivados en forma de medicamento.

Pero obviamente la gente que por situaciones de alto estrés tiene cortisol elevado, pues lo que tiene que corregir es el estrés, no el cortisol elevado. En la medida en que corrija y tenga un equilibrio, todo va a estar mejor en su vida. No es un asunto de corregir el cortisol. Ahí es donde ha venido una información totalmente tergiversada, con intereses definitivamente económicos. Hay muchos profesionales de la salud que no son del área de la endocrinología, que son los que han sacado este tipo de información a la luz. Por lo general son gente que se ha dedicado a nutrición, por ejemplo, y que su negocio está en la venta de suplementos y entonces necesitan para poder vender suplementos, pues necesitan este tipo de de ganchos en información médica que por lo general el paciente no cuestiona, simplemente escucha, obedece y entonces cae en esas redes. Y empiezan a consumir cosas que no necesitan.

— ¿Qué otras acciones podemos hacer para controlarlo?

— Las medidas básicas y más importantes para bajar esos niveles de estrés es número uno una una cantidad y calidad de sueño adecuada. El adulto debe de dormir entre siete y ocho horas diarias, eso es muy, muy importante.

Número dos, la alimentación. La alimentación debe de ser balanceada. Debe tener todos los nutrientes. Hay que evitar en la medida de lo posible ayunos muy prolongados, dietas demasiado restrictivas en calorías, porque justamente eso mete al organismo al cuerpo en una situación de estrés. Físico y emocional.

Además de ejercicio, caminar aeróbicos , que más nos guste hacer.