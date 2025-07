Martha Figueroa revela que Laura Flores “correteó” a Lalo Salazar y le gritó “te voy a matar”, provocando su ruptura

Laura Flores admite que su crisis de hipoglucemia pudo influir en la ruptura con Eduardo Salazar (IG: @lauraflorezmx)

“A lo mejor algo vio que dijo ‘ay nanita’”, relató Martha Figueroa al referirse al momento en que Eduardo Salazar se asustó durante un altercado con Laura Flores.

La periodista detalló que el periodista, conocido por su experiencia como corresponsal de guerra, se vio sorprendido por la reacción de la actriz, lo que habría sido determinante para el final de la relación.

En palabras de Figueroa, “Lalo se espantó y miren que para que un corresponsal de guerra se asuste, se necesita”.

La noticia del rompimiento entre Laura Flores y Eduardo Salazar se difundió inicialmente cuando la actriz anunció en redes sociales el término de su relación.

Laura Flores reconoció haber gritado a Eduardo Salazar durante el episodio que marcó la separación (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

Posteriormente, Flores ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, donde abordó por primera vez los motivos de la separación. En esa conversación, la también cantante afirmó que Salazar la bloqueó en redes sociales sin explicarle la causa de la ruptura.

Flores reconoció haber atravesado una crisis relacionada con la hipoglucemia que padece, sugiriendo que su estado de salud pudo influir en el desenlace.

No obstante, Martha Figueroa aportó una versión distinta en su programa ‘Así se hacen los chismes’. Según la periodista, el motivo real del rompimiento fue un episodio violento protagonizado por la actriz.

Figueroa relató que, en una ocasión, Flores persiguió a Salazar mientras le gritaba “Te voy a matar”, lo que llevó al periodista a huir ante la actitud de su entonces pareja.

El periodista Eduardo Salazar, conocido corresponsal de guerra, se asustó por la reacción de Laura Flores (Instagram)

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de ‘ay ayúdame’, de que se le puso como loca de ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó, entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones...”, explicó Figueroa.

De acuerdo con esta versión, el incidente habría sido el detonante para que el conductor de ‘Despierta’ decidiera bloquear a Flores en todas sus redes sociales.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz admitió que le gritó a su expareja, aunque justificó su comportamiento al afirmar que necesitaba comer algo debido a su condición de salud.

Martha Figueroa revela que Eduardo Salazar terminó con Laura Flores tras un altercado violento (Foto: Instagram @figuerolas)

En otro momento de la entrevista, Laura compartió que le escribió una canción a su ex pareja, que surgió del momento de dolor que atraviesa.

“Lo más importante es decirle a Lalo que alguien que lo amaba de verdad era yo, pero pues si él se quiso ir está bien... y no, no todo el mundo está dispuesto a recibir ese amor”, dijo Laura Flores.