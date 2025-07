Critican a los conductores de Ventaneando por hablar ‘bien’ de Florinda Meza; ellos se defienden

(IG: @ventaneandouno // @florindamezach1)

Usuarios de redes sociales criticaron a los conductores de Ventaneando por supuestamente hablar bien de Florinda Meza, esto en medio del escándalo que enfrenta por su romance con Roberto Gómez Bolaños y su representación en la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

Tras el escándalo que se desató, los presentadores tomaron un espacio en la transmisión en vivo del programa de espectáculos del 1 de julio para responder a los señalamientos que surgieron en su contra.

“Ya nos dijeron aquí que no la defendamos... no la defendemos, simplemente estamos recordando cómo ocurrieron las cosas”, comentó Rosario Murrieta.

Florinda Meza ha sido señalada como la supuesta tercera en discordia en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández. (Zurisaddai González/Infobae)

“Nosotros nada más planteamos la situaciones, no es defender”, continuó Mónica Castañeda y Jimena Pérez ‘La Choco’ agregó: “Nosotros no sabemos ni siquiera qué fue lo que ocurrió”.

Por último, Pedro Sola mencionó que no tendría nada de malo defender a Florinda Meza, pues cada quien es libre de tener su opinión.

Conductora de Ventaneando compara a Florinda Meza con Yoko Ono

En ese mismo programa, los presentadores recibieron a Esteban Valdés -hijo de Ramón Valdés- como invitado especial y lo cuestionaron sobre cuál fue el verdadero motivo por el que su padre abandonó ‘El Chavo del 8′.

John Lennon y Yoko Ono (Wikimedia Commons)

“Muchos piensan que mi papá salió porque Carlos (Villagrán) se lo llevó, pero mi papá dijo ‘no, yo no puedo hacerle esto a Chespirito’. La razón por la que mi papá no fue porque le ofrecieron más dinero, sino porque ya no estaba feliz con la nueva directora del programa”, declaró.

La revelación de Esteban Valdés sorprendió a todos en el foro, pues dejó entrever que ‘Don Ramón’ también habría tenido problemas con Florinda Meza, quien se encargó de la dirección del ‘Chavo del 8′ tras la salida de Enrique Segoviano.

“Era la Yoko Ono”, comentó Rosario Murrieta y Esteban Valdés respondió: “Es que así le han puesto, así fueron saliendo (los actores del programa)”.

De esta manera, la conductora retomó las comparaciones que circulan en redes sociales de Florinda Meza con Yoko Ono, esposa de John Lennon que durante muchos años ha sido señalada como la supuesta responsable de la separación de los ‘The Beatles’.

¿Quién es quién en ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

Roberto Gómez Bolaños (joven) - Iván Aragón

Roberto Gómez Bolaños (adulto) - Pablo Cruz Guerrero

María Antonieta de las Nieves - La Chilindrina - Paola Montes de Oca

Ramón Valdés - Don Ramón - Miguel Islas

Edgar Vivar - Don Barriga y Ñoño - Eugenio Bartilotti

Rubén Aguirre - El Profesor Jirafales - Arturo Barba

Florinda Meza - Doña Florinda (segunda esposa de Roberto Gómez Bolaños) - Bárbara López

Carlos Villagrán - Quico - Juan Lecanda

Angelines Fernández - Doña Clotilde o La bruja del 71 - Andrea Noli

Horacio Gómez - José Luis Moreno

Elsa Bolaños - Karina Gildi

Graciela Fernández (primera esposa de Roberto Gómez Bolaños) - Macarena García

Graciela Fernández (adulta) -Paulina Dávila

Cabe mencionar que el personaje inspirado en Florinda Meza se llama ‘Margarita Ruiz’ por cuestiones legales.