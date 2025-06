¿Quién es quién en ‘Chespirito: sin querer queriendo’, la bioserie de Roberto Gómez Bolaños?

La actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, dio a conocer la noticia en redes sociales. (Chespirito Oficial, Facebook)

Tras meses de espera, por fin se estrena la bioserie de Roberto Gómez Bolaños este 5 de junio. Se trata de ‘Chespirito: sin querer queriendo’, un proyecto audiovisual basado en las memorias del ícono mexicano que estará disponible en la plataforma de streaming Max.

A continuación te contamos quiénes son los actores que integran el elenco principal y qué personajes interpretarán.

Elenco de ‘Chespirito: sin querer queriendo

Roberto Gómez Bolaños (joven) - Iván Aragón

Roberto Gómez Bolaños (adulto) - Pablo Cruz Guerrero

María Antonieta de las Nieves - La Chilindrina - Paola Montes de Oca

Ramón Valdés - Don Ramón - Miguel Islas

Edgar Vivar - Don Barriga y Ñoño - Eugenio Bartilotti

Rubén Aguirre - El Profesor Jirafales - Arturo Barba

Florinda Meza - Doña Florinda (segunda esposa de Roberto Gómez Bolaños) - Bárbara López

Carlos Villagrán - Quico - Juan Lecanda

Angelines Fernández - Doña Clotilde o La bruja del 71 - Andrea Noli

Horacio Gómez - José Luis Moreno

Elsa Bolaños - Karina Gildi

Graciela Fernández (primera esposa de Roberto Gómez Bolaños) - Macarena García

Graciela Fernández (adulta) -Paulina Dávila

Cabe mencionar que el personaje inspirado en Florinda Meza se llamará ‘Margarita Ruiz’ en la bioserie por cuestiones legales. Y es que la actriz, quien estuvo casada con Roberto Gómez Bolaños, no habría autorizado el uso de su nombre en esta producción.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre el personaje de ‘Chespirito: sin querer queriendo’ que estaría inspirado en ella?

La actriz, viuda de Roberto Gómez Bolaños, publicó un comunicado de prensa en donde expresó su rechazo a que se use su nombre e imagen en el proyecto biográfico de su esposo.

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar. No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, se lee.

Hasta el momento, se desconoce más información al respecto.

Roberto Gómez Fernández reacciona al descontento de Florinda Meza con la serie

El hijo de Roberto Gómez Bolaños asistió a la rueda de prensa de la serie, donde fue cuestionado sobre la postura de Florinda Meza sobre el proyecto.

“Es algo que aquí ni en ningún lado puedo comentar, no nada más de ella, sino de ninguno de los compañeros, ahora sí que la siguiente pregunta...Es un tema importante, al que ya le dedicaremos su tiempo”, comentó.

