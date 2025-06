“Viviré igual cuando sea rica”: La Chilindrina se ríe de Florinda Meza por decir que tiene casa en una zona ‘proletaria’

La venganza de Florinda Meza a La Chilindrina: la última vez que María Antonieta de las Nieves vio a El Chavo 8 en vida (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Después de que se revivieran unas antiguas declaraciones de Florinda Meza, quien aseguró que vivía en una “colonia proletaria” como lo es la Del Valle en CDMX, esta vez fue María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de La Chilindrina, quien respondió con una sonrisa y una indirecta que no pasó desapercibida.

¿Qué dijo María Antonieta de Florinda Meza?

Durante un encuentro con los medios, mientras compartía el momento con Edgar Vivar, la actriz soltó una carcajada tras ser cuestionada sobre su opinión respecto a lo que dijo en su momento Florinda Meza de ser parte del proletariado.

“(Ríe) Vamos a vivir, ¿verdad, Edgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual, nombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, cada quien su vida y su estilo”.

La serie 'Sin querer queriendo' ha vuelto blanco de críticas a Florinda Meza, viuda de Chespirito, hasta ahora, dibujada como la gran villana de la historia. (Foto: @lachilindrina_oficial, Instagram)

Aunque cuidó sus palabras, el tono burlón fue evidente y muchos interpretaron su risa como una respuesta directa a las declaraciones recientes de Meza, quien ha estado en el centro de atención por la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo de Max, y por sus opiniones sobre su estilo de vida.

La actriz que dio vida a la chilindrina fue contundente con su opinión Credito: youtube - Imagen Entretenimiento

Florinda Meza dijo vivir en una colonia “proletaria”

La controversia se remonta a una declaración de Florinda Meza hecha en octubre de 2022, durante un encuentro con la prensa. La actriz, viuda de Roberto Gómez Bolaños, habló sobre su estilo de vida modesto en comparación con lo que muchos imaginan de una figura pública de su talla:

María Antonieta de las Nieves habló sobre volver a trabajar con Florinda Meza (Foto: ImagenTV)

“Roberto lo decía, tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé. Porque sabíamos vivir sencillamente, yo no vivo en Pedregal, ni en Las Lomas, yo tengo una colonia Del Valle, colonia proletaria”.

La frase generó reacciones mixtas, ya que aunque la colonia Del Valle no es la más cara de la Ciudad de México, tampoco es considerada proletaria. Sus costos de renta, conectividad y plusvalía la posicionan como una zona de nivel medio a residencial plus.